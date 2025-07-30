У Києві водій вистрелив в обличчя перехожому через зауваження про паркування авто і втік

Про це повідомляє поліція Києва.

Повідомлення про стрілянину на вулиці Каштановій надійшло до Деснянського управління поліції від перехожих близького 23:00 29 липня.

На місці події правоохоронці встановили, що 46-річний місцевий житель, виходячи з супермаркету, зробив зауваження водію Audi через неправильне паркування.

Під час словесної перепалки керманич вистрелив декілька раз зі зброї у бік потерпілого, поранивши йому обличчя, а потім втік на автомобілі.

Поліціянти невдовзі розшукали та затримали стрілка. Ним виявився 19-річний киянин. Слідчі затримали порушника та вилучили знаряддя вчинення злочину. За скоєне фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.