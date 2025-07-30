У Києві водій вистрелив в обличчя перехожому через зауваження про паркування авто і втік
На Троєщині у Києві 19-річний водій вчинив стрілянину та поранив місцевого жителя. Усе через зауваження щодо неправильно припаркованої автівки
Про це повідомляє поліція Києва.
Повідомлення про стрілянину на вулиці Каштановій надійшло до Деснянського управління поліції від перехожих близького 23:00 29 липня.
На місці події правоохоронці встановили, що 46-річний місцевий житель, виходячи з супермаркету, зробив зауваження водію Audi через неправильне паркування.
Під час словесної перепалки керманич вистрелив декілька раз зі зброї у бік потерпілого, поранивши йому обличчя, а потім втік на автомобілі.
Поліціянти невдовзі розшукали та затримали стрілка. Ним виявився 19-річний киянин. Слідчі затримали порушника та вилучили знаряддя вчинення злочину. За скоєне фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.
- Тижнем раніше у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва також сталася стрілянина. Правоохоронці затримали підозрюваного чоловіка.
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