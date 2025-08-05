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У Києві заарештували без права на заставу двох молодиків, яких підозрюють у зґвалтуванні 12-річної

Юлія Юліна
5 серпня, 2025 вiвторок
14:27
Кримінал на фото один з підозрюваних

У Києві взяли під варту без права на внесення застави двох молодиків, які, ймовірно, зґвалтували 12-річну дівчинку в під'їзді одного з будинків на Печерську

Зміст

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"За даними слідства, двоє молодиків 18 та 23 років у Києві на Хрещатику познайомились з 12-річною дівчиною, яка зі знайомою гуляла центром Києва. Під приводом продовження спілкування, скориставшись довірою дитини, її завели у під’їзд одного з будинків на Печерську та зґвалтували", - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 КК України, а саме як вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. При цьому один із фігурантів справи є громадянином іншої держави.

Прокурори в суді просили для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Печерський районний суд м. Києва підтримав позицію прокурорів.

"Щодо підозрюваних обрано найсуворіший запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 днів", - ідеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У травні стало відомо, що в Харківській області 10-річний хлопець зґвалтував свою 7-річну сусідку.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
новини Києва
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