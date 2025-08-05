У Києві затримали чоловіка, який стежив за локаціями ППО і розставляв відеопастки біля колій Укрзалізниці
Служба безпеки України у Києві затримала чоловіка, який коригував ракетно-дронові атаки по столиці й стежив за локаціями української ППО
Про це інформує СБУ.
Зазначено, що російська ФСБ завербувала 24-річного ІТ-фахівця столичного університету, який шукав легкого заробітку у телеграм-каналах.
"За вказівкою російської спецслужби ворожий поплічник фіксував наслідки повітряних атак агресора по Києву та стежив за локаціями української ППО. Для цього агент за гроші ФСБ орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів", - йдеться у повідомленні.
Це дозволяло росіянам у режимі реального часу шпигувати за потенційними цілями під час комбінованих атак РФ по Києву для коригування повторних ударів. Вони також використовували приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО.
Затриманий чоловік, крім того, розставляв аналогічні відеопастки біля колій Укрзалізниці, аби відстежувати військові ешелони.
Російського агента затримали в одній з орендованих квартир. У нього вилучили відеокамеру і телефон із доказами контактів з куратором від ФСБ.
Чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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