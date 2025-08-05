У Києві затримали чоловіка, який стежив за локаціями ППО і розставляв відеопастки біля колій Укрзалізниці

Про це інформує СБУ.

Зазначено, що російська ФСБ завербувала 24-річного ІТ-фахівця столичного університету, який шукав легкого заробітку у телеграм-каналах.

"За вказівкою російської спецслужби ворожий поплічник фіксував наслідки повітряних атак агресора по Києву та стежив за локаціями української ППО. Для цього агент за гроші ФСБ орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів", - йдеться у повідомленні.

Це дозволяло росіянам у режимі реального часу шпигувати за потенційними цілями під час комбінованих атак РФ по Києву для коригування повторних ударів. Вони також використовували приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО.

Затриманий чоловік, крім того, розставляв аналогічні відеопастки біля колій Укрзалізниці, аби відстежувати військові ешелони.

Російського агента затримали в одній з орендованих квартир. У нього вилучили відеокамеру і телефон із доказами контактів з куратором від ФСБ.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.