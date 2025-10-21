Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Кримінал У Словаччині чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення

У Словаччині чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення

Дмитро Марценишин
21 жовтня, 2025 вiвторок
11:09
Кримінал напад на Фіцо

Суд визнав Юрая Цінтулу винним справі про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та засудив його до 21 року ув'язнення

Зміст

Про це повідомляють Noviny.sk

21 жовтня спеціалізованим кримінальний суд у місті Банська Бистриця визнав Юрая Цінтулу винним у скоєнні терористичного нападу на Роберта Фіцо та засудив його до 21 року позбавлення волі. 

За словами прокурора Катаріни Габчакової та адвоката словацького прем'єра, було чітко доведено, що підсудний скоїв особливо тяжкий злочин. Проте, адвокат захисту пропонував перекваліфікувати злочин його клієнта на напад на посадову особу, що передбачає покарання від семи до 12 років.

72-річний Юрай Цінтула на суді стверджував, що вирішив завдати шкоди здоров'ю Роберту Фіцо, щоб той більше не міг виконувати функції прем'єр-міністра та нібито не хотів його вбивати. 

Судовий розгляд розпочався 8 липня та складався з восьми основних слухань.

  • 15 травня 2024 року внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений Роберт Фіцо. Він отримав множинні поранення, які становили загрозу життю. 
  • 17 березня 2025 року генеральна прокуратура Словаччини висунула Юраю Цінтулі звинувачення в тероризмі. 
12:42
Україна ЄС
"Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів": спільна заява Зеленського та лідерів ЄС
12:37
Оновлено
Верховна Рада
ВР проголосувала за продовження воєнного стану й загальної мобілізації на 90 днів
12:02
Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками
12:02
OPINION
Як Євросоюз може боротися з російськими КАБами
11:49
Валерій Залужний
Намагались отримати вигоду як від Заходу, так і від Росії: Залужний вважає, що війна в Україні є наслідком помилок влади у 90-х роках
11:38
Обміни й Стамбульські домовленості: у Коордштабі розповіли про треки для повернення військовополонених
11:23
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
11:08
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
10:55
Валерій Залужний
Європі потрібно не менше 5 років для створення нової архітектури безпеки, - Залужний
10:35
Лідер Ірану Хаменеї відхилив пропозицію Трампа відновити ядерні перемовини
10:24
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
В усіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промспоживачів: ситуація в енергосистемі 21 жовтня
10:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Полюємо дробовиками на "дрони‑ждуни", як мисливці з Дикого Заходу: 110‑та ОМБр про Олександрівський напрямок
10:13
агентство внутрішньої безпеки
У Польщі затримали 8 підозрюваних у підготовці диверсій
10:07
OPINION
Трамп не союзник ні нам, ні Путіну
09:50
Санае Такаїті
У Японії вперше в історії премʼєр-міністром обрали жінку
09:35
Оновлено
Рубіо, Лавров
Саміт Трампа й Путіна в Будапешті під загрозою: CNN пише, що Білий дім скасував попередню зустріч між Рубіо та Лавровим
09:28
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 21 жовтня: скільки коштують долар та євро у банках
09:22
Джо Байден перед Днем подяки
Байден завершив курс променевої терапії для лікування раку
09:17
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 58 з 98 ворожих БПЛА
09:01
Наслідки атаки РФ на Дніпровщині
РФ атакувала Україну в ніч на 21 жовтня: у Харкові є постраждалі, Чернігів залишився без електропостачання
08:57
Ексклюзив
Угорці вважають, що місце Путіна - в Гаазі, а не в Будапешті, - голова угорської громади Києва
08:22
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 202 бої, понад третина — на Покровському напрямку
08:14
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Ми за пів кроку до миру, але він може розтягнутися на невизначений час, - Денисенко
08:07
Білий дім
На території Білого дому розпочали будівництво бальної зали
08:03
OPINION
"Нас обдурили". Росіяни почали зривати зустріч у Будапешті
07:49
Огляд
термінал у Свіноуйсьце
РФ втрачає найбільшого покупця: ЄС до кінця 2027 року повністю відмовиться від поставок російського газу
07:40
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 3-го туру
07:32
Прапор США
Сенат США відкладе розгляд законопроєкту щодо санкцій проти РФ до зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті
06:55
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 8 танків, 37 бронемашин та 1130 військових
06:30
Апеляційний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести війська в Портленд
00:30
Джон Гілі
Велика Британія готується до можливого розгортання військ в Україні за умови перемирʼя
2025, понедiлок
20 жовтня
23:55
Трамп
"Ми певним чином вирішили": Трамп оголосив про плани відвідати Китай на початку 2026 року
23:32
Оновлено
окупанти, оркі, російські солдати
"Схоже на прощупування оборони": DeepState заявив, що росіяни штурмували відтинок на Запоріжжі
22:54
Блекаут
Через атаку російського дрона північна частина Чернігівщини знеструмлена
22:29
Ексклюзив
"Є комплексні рішення для людей": ексміністр Оржель про можливі відключення світла
22:13
Болгарія
Болгарія готова пропустити літак Путіна для зустрічі з Трампом у Будапешті
21:23
Ексклюзив
Володимир Путін
Огризко розповів, на чому має ґрунтуватися стратегія України щодо Путіна
21:19
Інфографіка
Кривбас, УПЛ
В УПЛ новий лідер: який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру
21:03
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Ми повинні тримати лінію оборони на Донбасі, адже саме вона тримає всю країну, - офіцер Іллєнко
21:00
Ексклюзив
Село Альбінівка
Набагато більше спільного мають поляки з українцями, ніж українці з росіянами, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
