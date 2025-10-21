У Словаччині чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення
Суд визнав Юрая Цінтулу винним справі про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та засудив його до 21 року ув'язнення
Про це повідомляють Noviny.sk.
21 жовтня спеціалізованим кримінальний суд у місті Банська Бистриця визнав Юрая Цінтулу винним у скоєнні терористичного нападу на Роберта Фіцо та засудив його до 21 року позбавлення волі.
За словами прокурора Катаріни Габчакової та адвоката словацького прем'єра, було чітко доведено, що підсудний скоїв особливо тяжкий злочин. Проте, адвокат захисту пропонував перекваліфікувати злочин його клієнта на напад на посадову особу, що передбачає покарання від семи до 12 років.
72-річний Юрай Цінтула на суді стверджував, що вирішив завдати шкоди здоров'ю Роберту Фіцо, щоб той більше не міг виконувати функції прем'єр-міністра та нібито не хотів його вбивати.
Судовий розгляд розпочався 8 липня та складався з восьми основних слухань.
- 15 травня 2024 року внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений Роберт Фіцо. Він отримав множинні поранення, які становили загрозу життю.
- 17 березня 2025 року генеральна прокуратура Словаччини висунула Юраю Цінтулі звинувачення в тероризмі.
