У Словаччині чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення

Про це повідомляють Noviny.sk .

21 жовтня спеціалізованим кримінальний суд у місті Банська Бистриця визнав Юрая Цінтулу винним у скоєнні терористичного нападу на Роберта Фіцо та засудив його до 21 року позбавлення волі.

За словами прокурора Катаріни Габчакової та адвоката словацького прем'єра, було чітко доведено, що підсудний скоїв особливо тяжкий злочин. Проте, адвокат захисту пропонував перекваліфікувати злочин його клієнта на напад на посадову особу, що передбачає покарання від семи до 12 років.

72-річний Юрай Цінтула на суді стверджував, що вирішив завдати шкоди здоров'ю Роберту Фіцо, щоб той більше не міг виконувати функції прем'єр-міністра та нібито не хотів його вбивати.

Судовий розгляд розпочався 8 липня та складався з восьми основних слухань.