У США заарештували відомого шеф-кухаря, який за день пограбував три банки

Про це повідомляє Bild.

Відомий каліфорнійський шеф-кухар Валентино Лучин раніше очолював легендарний ресторан Rose Pistola в Сан-Франциско, а згодом і популярний колись Ottavio. Ресторани закрилися через банкрутство, що призвело до серйозних фінансових проблем кухаря. Щоб їх вирішити, 3 вересня Лучин пограбував одразу три банки в Сан-Франциско, використовуючи рукописні записки для вимагання грошей.

Це не перший кримінальний епізод у біографії кухаря: у 2018 році він пограбував філію Citibank в Орінді на $18 тис., погрожуючи пневматичним пістолетом. Тоді він пояснював свій вчинок фінансовими труднощами.

Шеф-кухар здобув популярність на каліфорнійській гастросцені у 2000-х роках: критики високо оцінювали його італійську кухню, а відвідувачі захоплювалися гостинністю ресторанів. Після першого пограбування його ім’я зникло з ресторанних оглядів.

Після першого пограбування Лучин зник із ресторанних рецензій і більше не фігурував на гастросцені Каліфорнії. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі.