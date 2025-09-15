У США заарештували відомого шеф-кухаря, який за день пограбував три банки
Колись зірковий шеф-кухар із Сан-Франциско Валентино Лучин став героєм кримінальної новини, 3 вересня пограбував три банки за один день, використовуючи рукописні записки, і був затриманий поліцією
Про це повідомляє Bild.
Відомий каліфорнійський шеф-кухар Валентино Лучин раніше очолював легендарний ресторан Rose Pistola в Сан-Франциско, а згодом і популярний колись Ottavio. Ресторани закрилися через банкрутство, що призвело до серйозних фінансових проблем кухаря. Щоб їх вирішити, 3 вересня Лучин пограбував одразу три банки в Сан-Франциско, використовуючи рукописні записки для вимагання грошей.
Це не перший кримінальний епізод у біографії кухаря: у 2018 році він пограбував філію Citibank в Орінді на $18 тис., погрожуючи пневматичним пістолетом. Тоді він пояснював свій вчинок фінансовими труднощами.
Шеф-кухар здобув популярність на каліфорнійській гастросцені у 2000-х роках: критики високо оцінювали його італійську кухню, а відвідувачі захоплювалися гостинністю ресторанів. Після першого пограбування його ім’я зникло з ресторанних оглядів.
Після першого пограбування Лучин зник із ресторанних рецензій і більше не фігурував на гастросцені Каліфорнії. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі.
- Поліція Чехії 3 січня 2023 року затримала чоловіка, який у 1995 році разом зі спільником скоїв пограбування інкасаторського автомобіля в словацькому місті Нітра на понад 12 мільйонів словацьких крон (близько 400 тисяч євро);
- В американському штаті Філадельфія 14 квітня 2023 року сталося пограбування вантажівки, яка перевозила монети по 10 центів на загальну суму $750 000. Частину коштів викрали невідомі, вдершись до транспортного засобу вночі.
