В Україні до 15 років тюрми засудили агента РФ, який підірвав автівку з прокурором у Дніпрі

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Засудженого та його спільника затримали 6 червня цього року. Внаслідок вибуху прокурор отримав легкі травми, а його авто було знищене.

Засудженим виявився 30-річний житель Полтавщини, якого завербували через Telegram. Він стежив за прокурором, а згодом встановив під авто саморобний вибуховий пристрій.

"За матеріалами справи, за вказівкою куратора фігурант спочатку встановив стеження за прокурором і звітував про його графік дня і маршрути пересування. Потім агент заклав саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль прокурора та здійснив фото- і відеофіксацію наслідків теракту", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним за статтями про державну зраду, терористичний акт, незаконне поводження з вибухівкою та її виготовлення.

Розслідування щодо його спільника триває.