В Україні до 15 років тюрми засудили агента РФ, який підірвав автівку з прокурором у Дніпрі
В Україні до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили агента російських спецслужб, який у Дніпрі здійснив теракт проти працівника прокуратури
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Засудженого та його спільника затримали 6 червня цього року. Внаслідок вибуху прокурор отримав легкі травми, а його авто було знищене.
Засудженим виявився 30-річний житель Полтавщини, якого завербували через Telegram. Він стежив за прокурором, а згодом встановив під авто саморобний вибуховий пристрій.
"За матеріалами справи, за вказівкою куратора фігурант спочатку встановив стеження за прокурором і звітував про його графік дня і маршрути пересування. Потім агент заклав саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль прокурора та здійснив фото- і відеофіксацію наслідків теракту", - йдеться у повідомленні.
Суд визнав чоловіка винним за статтями про державну зраду, терористичний акт, незаконне поводження з вибухівкою та її виготовлення.
Розслідування щодо його спільника триває.
- Раніше цього місяця в Одесі затримали зловмисника, який на замовлення спецслужб РФ підірвав автівку з людиною всередині.
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