В Україні до довічного ув'язнення засудили російського військового, який розстріляв двох цивільних на Харківщині

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, стрілець 23-ї мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії РФ з позивним "Дух" брав участь у бойових діях проти українських оборонців на Купʼянщині. У жовтні 2024 року разом з іншими окупантами він дислокувався в с. Петропавлівка. Там росіяни незаконно затримали трьох цивільних чоловіків, які приїхали до населеного пункту, щоб врятувати вціліле майно.

"Спершу цих людей протягом кількох діб зі звʼязаними руками утримували в будинку, де піддавали допитам. Так вони намагалися "вибити" інформацію про дислокації українських військових. На щастя, одному з чоловіків вдалося втекти. Двоє інших залишалися у російських військових. Засуджений 8 жовтня 2024 року по рації отримав наказ від свого безпосереднього командира з позивним "Гриф", особа якого наразі встановлюється, їх вбити. Двох цивільних українців він розстріляв з автомата АК-74 у будинку", - йдеться у повідомленні.

Невдовзі Сили оборони України взяли окупанта у полон.

Прокурори довели в повному обсязі вину 21-річного російського військовослужбовця у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі. У ході судового розгляду засуджений визнав свою вину.