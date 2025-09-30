Вбив, розчленував та намагався її спалити: чоловіка харківської балетмейстерки Марії Холодної засудили до 15 років ув'язнення

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Злочин стався 17 лютого 2024 року в Харкові. До поліції звернулася жінка, яка заявила про зникнення своєї доньки Марії Холодної — головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії. Донька перестала виходити на зв’язок, а її повідомлення у месенджерах були підозріло нетиповими.

Правоохоронці встановили, що балетмейстерка та її чоловік Олексій Щербаков збиралися розлучитися, тому вирішили пожити окремо. За кілька днів до звернення її матері до поліції чоловік приїхав до дружини з валізою, нібито щоб забрати особисті речі.

Через ревнощі Олексій підозрював Марію у зраді й час від часу перевіряв її листування у месенджері. Під час конфлікту він завдав їй ножових поранень, що призвели до смерті. Після цього тіло було розчленоване: кисті та голову чоловік поклав у пакет, а тулуб — у валізу.

Фото: скриншот з трансляції у YouTube

"Обвинувачений завдав потерпілій не менше чотирьох ударів невстановленим предметом, який володів колючими властивостями. Усі удари були спрямовані в життєво важливі органи – ділянку грудної клітини та живота. Один із цих ударів — поранення серця — виявилося смертельним. Смерть потерпілої настала на місці події", — розповів представник обвинувачення.

Після цього чоловік прибрав і вимив квартиру, а потім поїхав до лісопосадки, де закопав пакет із рештками. Пізніше він вирушив до дачного кооперативу, де в покинутому льосі розмістив тіло жінки, облив його паливом, накрив автомобільними шинами та підпалив. Кришка льоху була закрита, щоб вогонь не поширився на будинок, через що полум’я згасло і тіло не згоріло повністю.

"Він посмертно відрізав потерпілій голову та кисті, намагався приховати тіло, спаливши його в льоху. А частини тіла, зокрема голову та кисті, заховав, зокрема у лісосмузі. Такі дії є нетиповими для конфлікту на емоційному ґрунті. Вони свідчать про високий рівень усвідомлення своїх дій, прагнення уникнути відповідальності, цинізм, холоднокровність та повну відсутність каяття на момент вчинення злочину", — зазначив прокурор.

Після вбивства Олексій Щербаков намагався створити враження, що дружина й досі жива: відповідав на повідомлення з її телефона.

Чоловік Марії Холодної відмовився давати показання в повному обсязі, але зазначив, що визнає свою провину.

Олексій Щербаков. Фото: скриншот з трансляції у YouTube

"Я повністю визнаю свою провину щодо кримінального провадження. Все є правдою. Я підтверджую. Все, що є у кримінальній справі, є правдою. Я скоїв даний злочин. Каюсь", — сказав обвинувачений.

За даними Офісу генерального прокурора: "За публічного обвинувачення прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено максимальне покарання за вказаною статтею - 15 років позбавлення волі".

Що відомо про балетмейстерку

Марія Холодна — українська балерина та балетмейстерка, головна балетмейстерка Харківського академічного театру музичної комедії. Вона була відома своєю професійністю, артистизмом та доброзичливістю. Її колеги високо цінували її за талант і відданість мистецтву. Марія закінчила Харківську державну академію культури у 2009 році та дебютувала на сцені театру у 2008 році. У 2020 році вона стала балетмейстеркою театру, поставивши кілька вистав, зокрема "Сімейна авантюра, або вона на все згодна".