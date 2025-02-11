Зупинили автобус із військовими: на Чернігівщині затримали озброєних чоловіків, які намагалися "викрасти" мобілізованих

Про це інформує Національна поліція України.

Інцидент стався 9 лютого близько 02:00, коли до поліції надійшло повідомлення від військових про те, що водій легкового автомобіля Audi "підрізав" автобус з військовими.

Двоє молодиків у цивільному одязі вийшли з машини, представилися поліцейськими та показали фальшиві посвідчення. Вони вимагали від старшого групи військовослужбовців передати їм двох мобілізованих, погрожуючи відкрити вогонь на ураження.

Вивівши двох чоловіків з автобуса, нападники посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку.

У ході слідства було встановлено, що зловмисники діяли за попередньою змовою з іншими особами, плануючи інсценувати затримання військових з метою уникнення їх прибуття на службу. За реалізацію цього плану вони мали отримати по 5 тис. доларів за кожного з викрадених.

В результаті спецоперації, яка проводилася спільно зі спецпідрозділом поліції КОРД, правоохоронці розшукали й за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали чоловіків у Київській області. Серед затриманих – мешканці Київщини та Києва, 1990 та 2003 років народження.

"Крім того, у порядку ст. 208 затримано одного із військовозобов’язаних. Заходи щодо встановлення місцезнаходження іншого тривають", - зазначили правоохоронці.

Під час обшуку автомобіля Audi слідчі виявили та вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату "Піро-5М", посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій.

Слідчі внесли інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 353 Кримінального кодексу України (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, пов'язане з використанням службового посвідчення працівника правоохоронного органу) та ч. 1 статті 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Санкція тяжчої зі статей передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Додатково відкриті провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез’явлення з тією самою метою на службу (ст. 408 Кримінального кодексу України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.