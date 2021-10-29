Кубок України: результати матчів 1/8 фіналу
28 жовтня були зіграні ще три матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Місця у чвертьфіналі Кубка України вже мають сім команд: "Олександрія", "Ворскла", "Динамо", "Шахтар", ПФК "Львів", "Зоря" та "Металіст".
Матч ЛНЗ - "Дніпро-1" перенесений через коронавірус. Зустріч відбудеться у листопаді-грудні. Саме тоді визначиться останній чвертьфіналіст Кубка України.
Кубок України
1/8 фіналу
26 жовтня
"Металіст 1925" - "Олександрія" 2:5
Голи: Криськів, 63, Ременюк, 85 - Мустафаєв, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1
27 жовтня
"Верес" - "Ворскла" 1:3
Голи: Сергійчук, 90+4 (пен.) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 84
Вилучення: Дахновський, 71 ("Верес")
"Маріуполь" - "Динамо" 1:2
Голи: Очеретко, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33
"Чорноморець" - "Шахтар" 0:3
Голи: Фернанду, 65, - Антоніо, 72, Дентінью, 82
28 жовтня
"Альянс" - "Львів" 1:1 (Серія пенальті - 2:3)
Голи: Карноза, 19 - Бусько, 13
"Рух" - "Зоря" 0:2
Голи: Шахаб, 100, 110
"Металіст" - "Колос" 1:0
Гол: Мізюк, 19
- Нагадаємо, 26 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України "Олександрія" розтрощила "Металіст 1925".
- 27 жовтня полтавська "Ворскла" перемогла рівненський "Верес".
- В іншому матчі "Динамо" виграло у "Маріуполя".
- Після цього донецький "Шахтар" розгромив "Чорноморець" в Одесі.
- 28 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України з футболу "Львів" переміг "Альянс" з першої ліги.
- Луганська "Зоря" на виїзді перемогла "Рух" у Львові.
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