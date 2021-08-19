Кубок України: результати жеребкування третього раунду
19 серпня відбулося жеребкування третього попереднього раунду Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У церемонії жеребкування взяли учать Олексій Михайличенко та Ольга Харлан.
Матчі третього попереднього раунду Кубка України пройдуть з футболу 31 серпня.
Кубок України
Третій попередній раунд
"Епіцентр" (Дунаївці) - "Нива" (Тернопіль)
"Буковина" (Чернівці) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ)
"Карпати" (Львів) - "Волинь" (Луцьк)
ЛНЗ (Черкаси) - "Олімпік" (Донецьк)
"Оболонь" (Київ) - "Полісся" (Житомир)
"Чернігів" (Чернігів) - "Альянс" (Липова Долина)
"Нікополь" (Нікополь) - "Таврія" (Сімферополь)
"Балкани" (Зоря) -"ВПК-Агро" (Вишневе)
"Скорук" (Томаківка) - "Металіст" (Харків)
"Миколаїв" (Миколаїв) - "Волчанськ"(Покотилівка)
"Металург" (Запоріжжя) - "Гірник-Спорт"(Горішні Плавні)
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