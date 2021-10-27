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Кубок України: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

27 жовтня, 2021 середа
08:00
Спорт кубок України з футболу

26 жовтня стартувала 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Кубок України

1/8 фіналу

26 жовтня

"Металіст 1925" (Харків) - "Олександрія" (Олександрія) 2:5

Голи: Криськів, 63, Ременюк, 85 - Мустафаєв, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1

27 жовтня

14:00 "Верес" (Рівне) - "Ворскла" (Полтава). Трансляція - "Футбол 1"

17:00 "Маріуполь" (Маріуполь) - "Динамо" (Київ). Трансляція - "Футбол 3"
 
19:30 "Чорноморець" (Одеса) - "Шахтар" (Донецьк). Трансляція - "Футбол 2"

28 жовтня

14:00 "Альянс" (Липова Долина) - "Львів" (Львів). Трансляція - "Футбол 1"

17:00 ЛНЗ (Черкаси) - "Дніпро-1" (Дніпро). Трансляція - "Футбол 2"
 
19:00 "Рух" (Львів) - "Зоря" (Луганськ). Трансляція - "Футбол 1"
 
19:30 "Металіст" (Харків) - "Колос" (Ковалівка). Трансляція - "Футбол 3"

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