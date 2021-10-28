Кубок України: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Після вчорашніх матчів місця у чвертьфіналі Кубка України вже мають чотири команди: "Олександрія", "Ворскла", "Динамо" та "Шахтар".



Матч ЛНЗ - "Дніпро-1" перенесений через коронавірус. Зустріч відбудеться у листопаді-грудні.



Кубок України



1/8 фіналу



26 жовтня



"Металіст 1925" (Харків) - "Олександрія" (Олександрія) 2:5



Голи: Криськів, 63, Ременюк, 85 - Мустафаєв, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1

27 жовтня

"Верес" - "Ворскла" 1:3

Голи: Сергійчук, 90+4 (пен.) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 84

Вилучення: Дахновський, 71 ("Верес")

"Маріуполь" - "Динамо" 1:2

Голи: Очеретко, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33

"Чорноморець" - "Шахтар" 0:3

Голи: Фернанду, 65, - Антоніо, 72, Дентінью, 82

28 жовтня



14:00 "Альянс" (Липова Долина) - "Львів" (Львів) - перенесено



17:00 ЛНЗ (Черкаси) - "Дніпро-1" (Дніпро). Трансляція - "Футбол 2"



19:00 "Рух" (Львів) - "Зоря" (Луганськ). Трансляція - "Футбол 1"



19:30 "Металіст" (Харків) - "Колос" (Ковалівка). Трансляція - "Футбол 3"