Кубок України: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
26 жовтня стартувала 1/8 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після вчорашніх матчів місця у чвертьфіналі Кубка України вже мають чотири команди: "Олександрія", "Ворскла", "Динамо" та "Шахтар".
Матч ЛНЗ - "Дніпро-1" перенесений через коронавірус. Зустріч відбудеться у листопаді-грудні.
Кубок України
1/8 фіналу
26 жовтня
"Металіст 1925" (Харків) - "Олександрія" (Олександрія) 2:5
Голи: Криськів, 63, Ременюк, 85 - Мустафаєв, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1
27 жовтня
"Верес" - "Ворскла" 1:3
Голи: Сергійчук, 90+4 (пен.) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 84
Вилучення: Дахновський, 71 ("Верес")
"Маріуполь" - "Динамо" 1:2
Голи: Очеретко, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33
"Чорноморець" - "Шахтар" 0:3
Голи: Фернанду, 65, - Антоніо, 72, Дентінью, 82
28 жовтня
14:00 "Альянс" (Липова Долина) - "Львів" (Львів) - перенесено
17:00 ЛНЗ (Черкаси) - "Дніпро-1" (Дніпро). Трансляція - "Футбол 2"
19:00 "Рух" (Львів) - "Зоря" (Луганськ). Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Металіст" (Харків) - "Колос" (Ковалівка). Трансляція - "Футбол 3"
- Нагадаємо, 26 жовтня у 1/8 фіналу Кубка України "Олександрія" перемогла "Металіст 1925".
- 27 жовтня полтавська "Ворскла" перемогла рівненський "Верес".
- В іншому матчі "Динамо" виграло у "Маріуполя".
- Після цього донецький "Шахтар" розгромив "Чорноморець" в Одесі.
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