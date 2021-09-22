Кубок України: розклад матчів 1/16 фіналу
Сьогодні будуть зіграні ще 5 матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 21 вересня, були зіграні стартові матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Решта матчів 1/16 фіналу будуть зіграні 22-23 вересня.
В 1/16 фіналу в боротьбу вступили клуби УПЛ. За виключенням представників нашої держави в єврокубках, які стартують в турнірі вже з 1/8 фіналу. Мова йде про "Динамо", "Шахтар", "Зорю", "Ворсклу" та "Колос".
1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.
Кубок України
1/16 фіналу
22 вересня
13:00 "Таврія" - "Олександрія"
15:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Інгулець"
17:00 "ВПК-Агро" - "Дніпро-1"
17:00 "Волинь" - "Маріуполь"
19:00 "Оболонь" - "Верес"
- 21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".
- В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".
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