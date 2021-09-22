Кубок України: розклад матчів 1/16 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У вівторок, 21 вересня, були зіграні стартові матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу. Решта матчів 1/16 фіналу будуть зіграні 22-23 вересня.



В 1/16 фіналу в боротьбу вступили клуби УПЛ. За виключенням представників нашої держави в єврокубках, які стартують в турнірі вже з 1/8 фіналу. Мова йде про "Динамо", "Шахтар", "Зорю", "Ворсклу" та "Колос".



1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.



Кубок України



1/16 фіналу

22 вересня

13:00 "Таврія" - "Олександрія"

15:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Інгулець"

17:00 "ВПК-Агро" - "Дніпро-1"

17:00 "Волинь" - "Маріуполь"

19:00 "Оболонь" - "Верес"

21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".

В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".

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