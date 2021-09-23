Кубок України: розклад матчів 1/16 фіналу
Сьогодні, 23 вересня, будуть зіграні фінальні матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В 1/16 фіналу в боротьбу вступили клуби УПЛ. За виключенням представників нашої держави в єврокубках, які стартують в турнірі вже з 1/8 фіналу. Мова йде про "Динамо", "Шахтар", "Зорю", "Ворсклу" та "Колос".
1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.
Кубок України
1/16 фіналу
23 вересня
13:00. "Епіцентр" - "Металіст 1925"
15:00. "Гірник-Спорт" - "Львів"
17:00. "Прикарпаття" - "Чорноморець"
19:00. "Альянс" - "Минай"
- 21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".
- В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".
- 22 вересня в 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" переграла у гостях "Таврію" з другої ліги.
- Після цього "Дніпро-1" переміг "ВПК-Агро".
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