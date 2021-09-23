Кубок України: розклад матчів 1/16 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В 1/16 фіналу в боротьбу вступили клуби УПЛ. За виключенням представників нашої держави в єврокубках, які стартують в турнірі вже з 1/8 фіналу. Мова йде про "Динамо", "Шахтар", "Зорю", "Ворсклу" та "Колос".



1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.



Кубок України



1/16 фіналу

23 вересня

13:00. "Епіцентр" - "Металіст 1925"

15:00. "Гірник-Спорт" - "Львів"

17:00. "Прикарпаття" - "Чорноморець"

19:00. "Альянс" - "Минай"

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