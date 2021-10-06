Кубок України: визначились дати матчів і транслятори 1/8 фіналу

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.



На цій стадії боротьбу за трофей розпочнуть "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла" та "Колос".



Кубок України



1/8 фіналу



26 жовтня



19:30 "Металіст 1925" (Харків) - "Олександрія" (Олександрія). Трансляція - "Футбол 2"



27 жовтня



14:00 "Верес" (Рівне) - "Ворскла" (Полтава). Трансляція - "Футбол 1"



17:00 "Маріуполь" (Маріуполь) - "Динамо" (Київ). Трансляція - "Футбол 3"



19:30 "Чорноморець" (Одеса) - "Шахтар" (Донецьк). Трансляція - "Футбол 2"



28 жовтня



14:00 "Альянс" (Липова Долина) - "Львів" (Львів). Трансляція - "Футбол 1"



17:00 ЛНЗ (Черкаси) - "Дніпро-1" (Дніпро). Трансляція - "Футбол 2"



19:00 "Рух" (Львів) - "Зоря" (Луганськ). Трансляція - "Футбол 1"



19:30 "Металіст" (Харків) - "Колос" (Ковалівка). Трансляція - "Футбол 3"

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