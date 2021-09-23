Кубок України з футболу: результати усіх матчів середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 23 вересня, будуть зіграні фінальні матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу.



В 1/16 фіналу в боротьбу вступили клуби УПЛ. За виключенням представників нашої держави в єврокубках, які стартують в турнірі вже з 1/8 фіналу. Мова йде про "Динамо", "Шахтар", "Зорю", "Ворсклу" та "Колос".



1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.



Кубок України



1/16 фіналу

22 вересня

"Таврія" - "Олександрія" 1:3

Голи: Барладим, 34 (пен.) - Рибалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80 (пен.)

Вилучення: Рибалка, 33

"ЛНЗ Черкаси" - "Інгулець" 2:1

Голи: Долинський, 38, Сторчоус, 90+3 - Плохотнюк, 19

Вилучення: Асмелаш, 88

"ВПК-Агро" - "Дніпро-1" 1:2

Голи: Сухар, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 49

"Волинь" - "Маріуполь" 0:0 (серія пенальті - 5:6)

"Оболонь" - "Верес" 0:1



Гол: Шестаков, 82 (пен.)



Вилучення: Гечев, 45+2

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