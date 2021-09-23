Кубок України з футболу: результати усіх матчів середи
У середу, 22 вересня, були зіграні чергові матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 23 вересня, будуть зіграні фінальні матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу.
В 1/16 фіналу в боротьбу вступили клуби УПЛ. За виключенням представників нашої держави в єврокубках, які стартують в турнірі вже з 1/8 фіналу. Мова йде про "Динамо", "Шахтар", "Зорю", "Ворсклу" та "Колос".
1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.
Кубок України
1/16 фіналу
22 вересня
"Таврія" - "Олександрія" 1:3
Голи: Барладим, 34 (пен.) - Рибалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80 (пен.)
Вилучення: Рибалка, 33
"ЛНЗ Черкаси" - "Інгулець" 2:1
Голи: Долинський, 38, Сторчоус, 90+3 - Плохотнюк, 19
Вилучення: Асмелаш, 88
"ВПК-Агро" - "Дніпро-1" 1:2
Голи: Сухар, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 49
"Волинь" - "Маріуполь" 0:0 (серія пенальті - 5:6)
"Оболонь" - "Верес" 0:1
Гол: Шестаков, 82 (пен.)
Вилучення: Гечев, 45+2
- 21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".
- В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".
- 22 вересня в 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" переграла у гостях "Таврію" з другої ліги.
- Після цього "Дніпро-1" переміг "ВПК-Агро".
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