Кулеба назвав "блуканням у трьох соснах" реакцію Лаврова на заяву Зеленського про "найбрудніший російський газ"

Відповідну заяву Лаврова оприлюднили росЗМІ.

Як відомо, Зеленський в рамках робочого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм. У ході зустрічі він заявив, що "російський газ є найбруднішим у світі" через значні викидів метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію.

У свою чергу, Лавров засудив заяву Зеленського.

"Заяви президента України Володимира Зеленського про "найбрудніший у світі" російський газ робляться не від великого розуму", - сказав він.

Згодом, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на закиди Лаврова.

"Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда - найбрудніші у світі", - наголосив Кулеба.

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