Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, передає телеканал ARD.

За його словами, ніхто на Заході не має вірити в те, що українці будуть охочіше йти на поступки без постачання озброєння.

"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми будемо воювати лопатами, але ми будемо захищатися, тому що ця війна - війна за наше існування", - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що в Україні значно менше зброї, ніж у Росії.

"Тому чим раніше ми отримаємо зброю, чим раніше вона буде відправлена, тим більшою буде допомога для нас. Якщо зброя буде відправлена пізніше, ми все одно скажемо "спасибі", але тоді багато чого буде витрачено даремно, багато людей загине", - додав він.

17 червня у Пентагоні повідомили, що Україна вже отримала від США військової допомоги на понад $6,3 млрд.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що німецька зброя, яку Берлін пообіцяв надати Україні для протистояння російським військам, прибуде вчасно. Німеччина раніше заявила про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.

19 червня посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Вашингтон робить усе можливе, аби якнайшвидше надати Києву всю необхідну зброю та допомогу у війні з Росією.

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