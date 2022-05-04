Кулеба закликав Велику Британію передати Україні сучасні танки: ми не можемо покладатися на зброю радянських часів
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав уряд Великої Британії передати Україні сучасні танки
Про це пише Sky News.
"Ми більше не можемо покладатися на постачання в Україну зброї радянських часів. Це більше не працює. Це кінець історії. Нам потрібна вичерпна програма переходу від зброї радянської епохи до озброєння стандартів НАТО. Нам треба, щоб британські танки передали відразу Україні", – зазначив він.
Кулеба нагадав, що зараз найбільш нагальна потреба українських захисників – реактивні системи залпового вогню.
Раніше британський прем'єр-міністр Джонсон заявив про наміри передати Польщі танки Challenger 2. У відповідь польський уряд передасть Україні радянські танки Т-72.
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