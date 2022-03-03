Культовий американський комік потролив підсанкційних росіян

Тепер слоган Visa має чудову інтерпретацію, йдеться на офіційній сторінці шоу "The Late Show with Stephen Colbert".

"Visa – всюди, де ти хочеш бути. Тому що ти не хочеш бути у Росії", - йдеться у дещо відредагованому коміком слогані.



Стівен Кольбер американський комік, журналіст та ведучий. Його шоу є одним найрейтінговіших на телебаченні. Кілька раз потрапляв до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.

Нагадаємо, 1 березня платіжна система Visa заблокувала доступ підсанкційним російським банкам через повномасштабну війну РФ проти України та пообіцяла надати українцям гуманітарну допомогу.

Mastercard ще раніше заблокував деяким російським фінустановам доступ до своєї платіжної системи.

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