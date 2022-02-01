Культовий гравець в американський футбол Бреді оголосив про закінчення кар'єри

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Тома Бреді.



"Я завжди вважав, що футбол передбачає йти ва-банк: якщо немає 100-відсоткової віддачі змагань, ти не досягнеш успіху, а успіх – це те, що я дуже люблю в нашій грі. КОЖНОГО божого дня я стикаюся з фізичними, ментальними та емоційними випробуваннями, які дозволяють мені максимально розкрити свій потенціал. І я старався щосили останні 22 роки. Нема коротких шляхів до успіху ні в житті, ні на полі. Мені важко це писати, але все ж таки: я більше не збираюся брати на себе зобов'язання змагання. Мені подобалася моя кар'єра в НФЛ, але тепер настав час зосередитись на інших речах, які вимагають моєї уваги", — написав Том Бреді.



44-річний Том Бреді вважається одним із найкращих гравців в історії американського футболу. Американець п'ять разів визнавався найціннішим гравцем фінального матчу NFL і тричі регулярного сезону. Він провів 22 сезони у лізі.



Останні два роки Бреді виступав за команду "Тампа-Бей".



У 2019 році став першим в історії гравцем американського футболу, який в шостий раз виграв титул чемпіона НФЛ.



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