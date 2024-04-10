Чоловіка Саніної із The Hardkiss помітили у Празі
Інформація про те, що чоловік вокалістки Юлії Саніної, продюсер та гітарист гурту The Hardkiss Вал Бебко перебуває за кордоном, підтвердилася
Відповідне відео поширили в телеграм-каналі "Культурна прачечна".
Українського продюсера, кліпмейкера та гітариста рок-гурту The Hardkiss Валерія Бебко помітили на концерті у Празі. Гурт зараз перебуває в європейському турі, який стартував у березні. Раніше фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна анонсувала, що виступить в Європі і містами України сама, без хлопців-учасників гурту зі спеціальною програмою, яка буде "ніжною" та "для камерних залів", нетипова програма для всього бенду.
На оприлюдненому відео видно, що на сцені в Празі 9 квітня разом із Саніною грає на гітарі і її чоловік Вал.
"За чутками, музикант виїхав за кордон ще до 24 лютого 2022 року і в Україну так і не повернувся. Саме тому українськими містами співачка гастролює сольно зі спеціальною програмою", - зазначили у повідомленні.
Наприкінці року почали ширитися чутки про те, що Саніна і Бебко на межі розлучення, адже їх давно не бачили разом, виступає фронтвумен The Hardkiss сама, а коментарі під дописами, в яких люди питають, де Вал, співачка видаляє.
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