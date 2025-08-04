Дуже хотілося б, щоб українці в масі своїй подолали комплекс меншовартості, - письменниця Савка
Немає нічого дивного в популярності російських культурних діячів в Україні до війни. Насправді це все про українців, і дуже хотілося б, щоб українці в масі своїй подолали комплекс меншовартості
Про це заявила письменниця, видавчиня та громадська діячка Мар'яна Савка в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.
Вона відповіла на питання про російську поетку Віру Полозкову, яка до повномасштабного вторгнення в Україні збирала тисячні зали.
"У мене був цікавий синдром. В якийсь момент я ніби відрубала собі всіх тих авторів і імена, що були в моїй пам’яті з сучасної, зокрема - російської літератури. І тепер, коли я їх знову згадую, думаю: "Хто це?". Ми ніколи не були знайомі, тож для мене це просто - російська поетеса в Україні. Вона була популярною, збирала зали та заробляла гроші. Я в цьому нічого дивного не бачу. Насправді це все про українців, і дуже хотілося б, щоб українці в масі своїй подолали комплекс меншовартості", - сказала Савка.
Письменниця зауважила, що усі медіа та канали, які працювали з популярним медійним продуктом, були орієнтовані виключно на російських зірок.
"У нас не відбувалося жодне музичне шоу, де серед членів журі не було б зірки. І звідки ці зірки - усім відомо", - зазначила видавчиня.
Вона висловилась щодо того, що на українському телебаченні майже не було україномовних людей.
"Вони можуть сказати кілька слів перед камерою - і все. Їх просто більше ніде немає. А у нас, до речі, скільки ти можеш пригадати випадків, коли ведуча веде телевізійну програму і говорить так прекрасно: "Дорогі вчителі, дорогі люди, дорогі наші гості, дякуємо вам. З вами була…" - і раптом починає переходити на російську? Камера знімає цей бекстейдж, а там - російська. Що це означає? Який меседж суспільству це несе? Це меседж про те, що українською ми говоримо тільки формально, мовляв, в межах законодавства, для роботи. Але ми ж не такі - ми свої, і говоримо нормальною мовою. Таких меседжів було дуже багато, вони пронизували нашу країну цим продуктом і створювали враження, що українське - нецікаве, другорядне, його немає, на нього немає попиту", - підсумувала Савка.
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