Головні голоси нонфікшну: у Києві відбудеться церемонія KBU Awards 2024

Цьогоріч премія відзначить найкращі книги у п’яти номінаціях:

"Розвиток бізнесу", "Особистісний розвиток", "Ідентичність", "Історія" та "Російсько-українська війна". У короткому списку — 29 книг, що були видані у другій половині 2023 – 2024 років. Загалом у цей період українські автори презентували понад 350 нонфікшн-видань.

"Український нонфікшн впевнено зростає і за якістю вже не поступається закордонним бестселерам. Ця премія — спосіб підтримати наших авторів і показати, що в нас є потужні голоси", — каже засновник премії Дмитро Лаппо, власник kniga.biz.ua.

Організаторами KBU Awards є також Олександра Коваль (директорка Українського інституту книги) та ресторатор Максим Храмов. До складу журі увійшли письменники, видавці, бізнесмени та громадські діячі: Тамара Горіха Зерня, Тетяна Лукинюк (Google Україна), Владислав Рашкован (МВФ), Юлія Тичківська (Aspen Institute Kyiv), Володимир Поперешнюк ("Нова пошта"), Георгій Коваленко, Лариса Мудрак та інші.

Серед гостей церемонії: Юрій Гудименко, Андрій Зелінський, Орися Демська, Марина Стародубська, Олег Криштопа, Наталія Заверуха, Андрій Длігач, Тетяна Кіпіані та багато інших діячів культури, медіа, громадського сектору й бізнесу.

Церемонію відкриє музичний перформанс Романа Коляди — телеведучого, поета та піаніста-імпровізатора. Переможці премії отримають спеціальні нагороди й подарунки з легендарної колекції "Вино Марчука", а гості зможуть насолодитися винами від Big Wines.

Партнери премії: Український інститут книги, "Нова пошта", МІМ, СУП, Work.ua, FBN Ukraine, "Бібліотечна країна", Корпорація "RNK-Ranok", а також провідні видавництва: Віват, Портал, Віхола, Книголав, Наш Формат, Лабораторія, КСД, Yakaboo Publishing, BookChef, Комубук, Фоліо, Фабула, Брайт Букс та інші.

Також постійним партнером премії є головне дитяче видавництво країни "Ранок".

Акредитація журналістів на подію