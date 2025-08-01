"Кожен день, як лотерея": скандальна блогерка Алхім виїхала з України в Дубай і не планує повертатися

Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.

"Завтра я їду. Вгадайте куди? Правильно, в Дубай", - написала вона.

Також вона повідомила, що створює новий Instagram-акаунт, який буде присвячений її життю в ОАЕ.

"Тепер ми будемо жити там. Не знаю, добре це чи погано, час покаже. Тепер у мене буде новий інстаграм, про життя в Дубаї. В Україну я не планую повертатися. Поки що так", - йдеться в її дописі.

Також блогерка запевнила, що її ніхто не виганяв з країни, а поширені версії причин переїзду — неправдиві.

"Так само, хлопці, не вигадуйте. Ніхто мене не виганяв. Жодна з ваших версій не є правильною", - додала блогерка.

У своїх подальших дописах Алхім пояснила, що однією з причин її рішення стала постійна загроза обстрілів в Україні.

"Після останнього прильоту в "Республіку", куди Вова ходить до школи, я видихнула, що ми були не в Києві. Тому що кожен день як лотерея, мені набрид. Не буде обстрілів, я зі сльозами на очах повернуся додому, тому що з такими ж сльозами я відлітаю туди. Кращого за Київ місця для мене немає! Не пишіть х**ні", - наголосила вона.

Підсумовуючи Алхім висловила сподівання, що під час її відсутності "закінчиться війна, всі перейдуть на українську мову

"Дуже сподіваюся, що під час моєї відсутності закінчиться війна, всі перейдуть на українську мову, а президентом стане Піпа, а її заступниками — Терен і Мандзюк. Заживете. Дивіться, я повернуся і перевірю", - наголосила вона.

Скандали з блогеркою

Алхім регулярно опиняється в епіцентрі скандалів. Вона слухає російську музику і просуває це в Instagram. Тоді як нещодавня аналітика показала, що прослуховування російської музики українцями принесло у бюджет країни-агресорки $5 млн у вигляді податків, тобто українці, які споживають російський контент, оплатили 10 тис. дронів для армії РФ.

Минулого року Алхім заявила, що вимоги розмовляти українською порушують її права і є нацизмом щодо російськомовних. Вона розкритикувала пісні про війну, назвавши їх шароварщиною і несмаком. Натомість Алхім зізналась, що сама надає перевагу російським пісням.

У серпні вона потрапила у скандал через провокативні висловлювання, назвавши жителів західних областей України "деб***ми".

Крім того, Алхім заявила, що Путін "нагинає весь світ", а війну можна зупинити за хвилину.