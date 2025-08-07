"Маріупольську фігурку бика", зниклу під час вторгнення РФ, внесли до "Десятки найбільш розшукуваних старожитностей" світу

Про це повідомляється на сайті Antiquities Coalition.

Коаліція старожитностей (Antiquities Coalition) у Вашингтоні, США, оголосила про глобальну загрозу "Маріупольській фігурці бика" - одному з понад 2000 музейних експонатів, які зникли під час хаосу облоги Маріуполя Росією у 2022 році. Захід Коаліції старожитностей був організований 5 серпня Атлантичною радою.

"Маріупольську фігурку бика" внесли до списку "Десять найбільш розшукуваних старожитностей". Оголошення про додавання до списку, на якому була присутня перша заступниця міністра культури України Галина Григоренко, підкреслює постійну російську загрозу для українського народу та його культурної спадщини.

"Війна, розв’язана Росією проти України, — це не просто війна за території. Це навіть не просто війна за політичну незалежність. Це війна за право пам’ятати, за право мати окрему історію та за право залишатися українцями у цьому світі як в очах міжнародної спільноти, так і наших дітей", — сказала Григоренко.

З моменту незаконної анексії Криму Росією у 2014 році та її повномасштабного вторгнення у 2022 році українські музеї, археологічні пам’ятки та інші установи культурної спадщини систематично розграбовувалися. За оцінками чиновників, втрачено щонайменше 1,7 мільйона артефактів. Це частина цілеспрямованої кампанії зі знищення минулого України та отримання прибутку від її вкраденої спадщини.

"Маріупольська фігурка бика" - це артефакт, вирізьблений з кістки близько 6000 року до нашої ери неолітичними людьми, що жили вздовж Азовського моря. Ймовірно, це була іграшка чи ритуальний предмет. Бик був ретельно похований у дитячій могилі, де він залишався недоторканим близько 8000 років. Фігурку розміром з долоню було розкопано в 1930-х роках Миколою Макаренком, піонером української археології, на одному з найважливіших доісторичних місць Східної Європи. Доки вона не зникла в хаосі війни між 2022 і 2024 роками, фігурка експонувалася в Маріупольському краєзнавчому музеї.

"Її зникнення є моторошним відлунням долі самого Макаренка — у 1934 році його заарештували за відмову співпрацювати з радянською владою щодо знищення культурних пам'яток, заслали, а зрештою стратили в Сибіру в 1938 році", - зазначають у Коаліції старожитностей.

Хоча місцеперебування фігурки залишається невідомим, її фотографії з'явилися на виставках російських музеїв, що рекламують Азовський регіон як історично російський, що викликає занепокоєння, що артефакт може вже перебувати в руках Росії та використовуватися для обґрунтування територіальних претензій.

"Цей стародавній об'єкт — це більше, ніж археологічна реліквія, його крадіжка є навмисним актом культурної агресії, що символізує ширшу кампанію Росії зі знищення української ідентичності. Вносячи її до списку десяти найбільш розшукуваних старожитностей, ми закликаємо міжнародну спільноту вжити заходів — не лише для повернення цього незамінного шматочка історії, але й для протидії використанню спадщини як зброї війни", — сказала Дебора Лер, голова та засновниця Коаліції старожитностей.

Маріупольський артефакт замінює у списку найбільш розшукуваних ікону Квер'ата Ре'есу з Ефіопії, яку офіційно ідентифікували в Португалії у 2023 році.

Будь-яку інформацію, яка сприятиме виявленню фігурки бика з Маріуполя, просять надавати таким правоохоронним органам:

Федеральне бюро розслідувань (FBI);

Служба внутрішньої безпеки США (Homeland Security Investigations);

Міжнародна організація кримінальної поліції (INTERPOL).

Список "Десять найбільш розшукуваних старожитностей" складають за зразком списку "Десять найбільш розшукуваних злочинців" ФБР. Він має на меті виявити найважливіші розграбовані, вкрадені та зниклі артефакти з усього світу.