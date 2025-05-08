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Мінкульт підтримав петицію французької організації про виключення Росії з Міжнародної ради музеїв

Дар'я Тарасова
8 травня, 2025 четвер
17:22
Культура Мінкульт

Французька громадська організація "За Україну, за їхню та нашу свободу!" створила петицію з вимогою позбавити Росію членства у Міжнародній раді музеїв. МКСК підтримало її

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Про це повідомили на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

МКСК підтримує петицію з вимогами позбавити Росію членства у Міжнародній раді музеїв (ICOM). Днями група фахівців з мистецтва Франції закликала до виключення Росії з Міжнародної ради музеїв, оскільки країна привласнює українську мистецьку спадщину, русифікуючи її, коли це можливо.

Петицію створила французька громадська організація "За Україну, за їхню та нашу свободу!".

Міжнародна рада музеїв — всесвітнє об’єднання музеїв та їхніх працівників для збереження, охорони та популяризації світової природничої і культурної спадщини, матеріальної та нематеріальної. Її створили у 1946 році в Парижі. ICOM об’єднує музеї більш ніж 80 країн, де створені національні комітети.

"Стаття 7.2 Кодексу етики ICOM визначає, що музейна політика повинна ґрунтуватися на міжнародному праві, яке є стандартом у тлумаченні етичного кодексу організації. У петиції наголошено, що членство установ та осіб, які знищують, розграбовують та фальсифікують культурну спадщину, порушує ці принципи. Як пише французька організація, багато національних комітетів вже закликали до виключення Росії з ІСОМ – поки що безрезультатно", - уточнили у Мінкультури України.

У відомстві нагадали, що з 2022 року Україна докладає зусиль для виключення РФ з ICOM, надаючи відповідні докази до виконавчої ради організації щодо порушень, скоєних російськими музейниками — членами ICOM.

Автори петиції наголошують, що хоча міжнародне право одного дня може забезпечити повернення викрадених цінностей, судові процеси триватимуть роками. Тим часом російські артдилери вже відновлюють контакти з міжнародними колекціонерами, зокрема на відомих артʼярмарках, як у Маастрихті.

"Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтримує зазначену ініціативу французької громадської організації "За Україну, за їхню та нашу свободу!", та інформує про чинну роботу, спрямовану до притягнення працівників музейної сфери держави-агресора до відповідальності за злочини проти української культурної спадщини", - додали у міністерстві. 

  • Днями група фахівців з мистецтва з Франції закликала до виключення Росії з Міжнародної ради музеїв. Пояснюючи свій заклик, вони навели факти, що є прикладами порушення міжнародного права, зокрема Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року, підписантом якої є Росія.

 

Теги:
Новини
Світ
Франція
мистецтво
Війна з Росією
пропаганда
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