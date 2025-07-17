Мінкульт за нової премʼєрки існуватиме без змін, сфера інформполітики залишиться окремо, — нардепка Кравчук

Про це заявила народна депутатка Євгенія Кравчук, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

17 липня парламент підтримав призначення нового складу Кабінету Міністрів. Миколу Точицького звільнили з посади міністра культури, наразі вона вакантна.

Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова підкомітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що відомство надалі функціонуватиме в тому вигляді, в якому було з вересня 2024 року. Тоді Міністерство культури та інформаційної політики України перейменували на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

"Точно зрозуміло, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій буде існувати в тому вигляді, в якому воно було і за попереднього міністра, тобто буде розділена функція сфери культури й інформаційної політики. Питання інформаційної політики буде в окремому агентстві. Нова премʼєр-міністерка вирішує щодо цієї моделі", - зазначила Кравчук.

Нардепка уточнила, що щодо самого міністерства тривають консультації.

"Минулого разу виконувач обовʼязків був рік. Сподіваюсь, що цього разу це буде значно швидше. Найближчими тижнями буде призначений новий міністр, — сказала вона і додала: - Можливо, довші пошуки дозволять знайти більш вмотивовану людину".