Мінкульт за нової премʼєрки існуватиме без змін, сфера інформполітики залишиться окремо, — нардепка Кравчук
У новому складі Кабінету Міністрів наразі нема очільника Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Його обіцяють призначити впродовж найближчих тижнів
Про це заявила народна депутатка Євгенія Кравчук, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
17 липня парламент підтримав призначення нового складу Кабінету Міністрів. Миколу Точицького звільнили з посади міністра культури, наразі вона вакантна.
Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова підкомітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що відомство надалі функціонуватиме в тому вигляді, в якому було з вересня 2024 року. Тоді Міністерство культури та інформаційної політики України перейменували на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
"Точно зрозуміло, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій буде існувати в тому вигляді, в якому воно було і за попереднього міністра, тобто буде розділена функція сфери культури й інформаційної політики. Питання інформаційної політики буде в окремому агентстві. Нова премʼєр-міністерка вирішує щодо цієї моделі", - зазначила Кравчук.
Нардепка уточнила, що щодо самого міністерства тривають консультації.
"Минулого разу виконувач обовʼязків був рік. Сподіваюсь, що цього разу це буде значно швидше. Найближчими тижнями буде призначений новий міністр, — сказала вона і додала: - Можливо, довші пошуки дозволять знайти більш вмотивовану людину".
- 17 липня Верховна Рада України підтримала призначення Юлії Свириденко прем'єр-міністром. За це проголосували 262 нардепи.
- 17 липня парламент також підтримав призначення нового складу Кабінету Міністрів.
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