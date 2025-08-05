"Опішнянська кераміка": Нацбанк випустив пам’ятну монету, присвячену гончарному мистецтву XVII століття

Про це повідомляється в телеграм-каналі Національного банку України.

Зʼявилася нова памʼятна монета номіналом 5 гривень у серії "Українська спадщина", присвячена традиційному гончарному мистецтву, що сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині й бере свій початок з XVII століття.

"Опішнянська кераміка стала знаковим явищем національної культури – як у мистецькому, так і в етнографічному вимірах. У 2012 році вона була внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, що засвідчує її значущість як складової культурної ідентичності", - наголосили в НБУ.

На аверсі монети в центрі зображено зооморфну скульптуру "Лев" авторства Василя Омеляненка, відомого українського гончаря з Опішні. Обабіч скульптури розміщено фрагменти характерного наліпного декору зооморфної скульптури.

На реверсі представлена стилізована композиція, сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів, зокрема тарелів – справжніх перлин українського народного мистецтва, які ніби виходять за межі однієї з них. У верхній частині монети – напис "ОПІШНЯНСЬКА КЕРАМІКА".

Дизайн монети створила Аліса Іванова, скульпторами виступили Анатолій Демяненко та Володимир Дем’яненко.

Тираж нових монет — до 75 тис. штук. Їх можна буде придбати з 6 серпня.

