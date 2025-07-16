Отримали гроші, але не витратили: близько 20% учасників програми єКнига не встигли придбати книжки

Про це повідомляє Український інститут книги.

З початку 2025 року 18-річні українці за програмою єКнига придбали книжок на 91 533 898,18 грн. Фінансова підтримка від держави на купівлю книжок українською мовою в паперовому, електронному та аудіоформаті надається всім 18-річним українцям, які перебувають як у країні, так і за її межами.

Серед отримувачів допомоги більшість, 64,9% користувачів, — жінки, тоді як чоловіки становлять 35,1%.

Найбільше книжок купують в інтернет-книгарнях — 62,18% від загальної суми, що становить 56,9 млн грн. Водночас 277 стаціонарних книгарень по всій Україні отримали 34,6 млн грн (37,82%).

Після активного старту програми у січні та лютому, коли надходила велика кількість заявок від 18-річних, починаючи з березня 2025 року програма вийшла на стабільний темп — близько 3 тис. нових заяв щотижня. Разом із тим близько 20% учасників програми не встигли придбати книжки. Вони отримали гроші за програмою на картку, але не скористалися можливістю придбати книжки.

"Причини цього явища можуть бути різні, зокрема незнання про часові обмеження (гроші за програмою можна витратити протягом 3 місяців від моменту зарахування). Невикористані кошти повторно спрямовуються на реалізацію програми — передаються наступним 18-річним отримувачам, які зареєструвались у програмі", - зазначили в УІК.

