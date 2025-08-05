Письменника і військового Валерія Пузіка визнали найкращим подкастером за версією America House

Про це повідомляє видання "Інтент".

America House Odesa підбив підсумки конкурсу подкастів, учасники якого почергово презентували свої проєкти. Члени журі оцінювали конкурсантів за наступними критеріями:

актуальність теми подкасту;

впевненість ведучих;

відповідність обраній темі;

наскільки ідея концептуалізована;

наскільки потрібна допомога.

Після виступів журі мало 20–30 хвилин для обговорення та визначення двох переможців: один отримав менторство від "Себто Медіа" - проєкт "Шоста студія" Валерія Пузіка, другий — від "Моря людей" - проєкт "Леся в Україні" Анастасії Самаркіної.

Окремо ще два учасники Микита Патерко та Олександр Славський отримали можливість менторства від "Інтента".

Новину також підтвердив у себе на facebook Валерій Пузік. Він анонсував свій проєкт і показав перший тизер подкасту "Шоста студія".

"Ми говоримо про памʼять, досвід, мову, людей. Про те, що залишилось у камені, на плівці, у слові та голосі. Шоста студія — це спроба зрозуміти, як ми бачимо себе сьогодні. Досліджуємо, як пам’ять і уява формують південну ідентичність. Як через мистецтво, документи, мову, образи можна говорити про себе, регіон, країну. Шоста студія — це подкаст не про ностальгію, а про присутність. Про Південь, який мислить себе — через архів і уяву, через мистецтво, досвід і звук", — зазначив Пузік.

Він пояснив, що назву обрав не випадково — у 1920-х роках в Одесі діяла шоста майстерня театру "Березіль", яка стала експериментальним простором для пошуку нової форми.

До запуску готується перший сезон подкасту, який складатиметься з 12 відеоесе. Героями випусків стануть Лесь Курбас, Микола Куліш, Василь Василько, Юрій Яновський, Микола Бажан, Олександр Довженко, а також інші дієвці культури.

