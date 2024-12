Про українське походження Carol of the Bells: у США відкрили виставку з історії "Щедрика"

Про це повідомили організатори виставки.

У США представили авторський проєкт дослідниці історії "Щедрика" Тіни Пересунько, який розповідає американцям про українське походження відомої різдвяної колядки Carol of the Bells. На стендах виставки представлені архівні документи, що висвітлюють понад 100-річну історію музичного шедевра Миколи Леонтовича: від написання твору українським композитором у 1916 році й появи через 20 років його англомовної версії, до наших днів, коли у 2022 році Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, а у нью-йоркському Карнегі Гол відзначили 100-річчя першого виконання пісні у США.

Фото: надане організаторами виставки

"Виставка про "Щедрик" і Carol of the Bells розповідає історію неймовірної мелодії, яку знає кожен українець і кожен американець, і яка єднає наші нації вже понад 100 років. У ній переплелись споконвічна боротьба України за свободу, наша незалежність 1918 року, креативна культурна дипломатія уряду УНР та особисто Симона Петлюри, наша багата культура і геніальність композитора Миколи Леонтовича та диригента Олександра Кошиця, котрий презентував Америці цей хоровий шедевр. У ній також трагедія окупації України радянською Росією та, як наслідок, десятиліття нищення України та, найголовніше, заклик до всіх наших партнерів єдиною родиною перемогти російську імперію зла сьогодні. Це історія про те, як через музику ми саме на Різдво даруємо світу частинку себе. Сподіваємося, що ця виставка мандруватиме університетами Америки, продовжуючи надихати відвідувачів українською історією та культурою", - зазначила у вітальному слові посол України у США Оксана Маркарова.

Професорка університету Галина Гольдберг наголосила, що культура знову стала центральним питанням, "оскільки агресор заявив, що твори українських митців є "нашим спільним літературним і культурним надбанням", а потім використав це твердження як ключовий привід для своїх військових сил для перетину фактичних, фізичних державних кордонів з метою знищення суверенітету України".

Фото: надане організаторами виставки



На стендах виставки представлено матеріали з архівів та бібліотек України, США, Канади й Чехії, які дослідниця збирала упродовж років й уперше презентує у США. Це, зокрема, рукопис "Щедрика" Миколи Леонтовича 1916 року із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського. Це також матеріали з історії європейського тріумфу "Щедрика" й прем'єри пісні у Нью-Йорку та в країнах Південної Америки із фондів Центрального державного архіву вищих органів влади й управління України (Київ), Слов’янської бібліотеки Чеської Республіки (Прага), Осередку української культури та освіти (Вінніпег, Канада), Української вільної академії наук (Нью-Йорк, США), Українського історико-освітнього центру (Сомерсет, США).

Також на виставці представлені музичні записи прем’єри "Щедрика" на Бродвеї у мюзиклі Джорджа Гершвіна "Пісня полум’я" 1925 року, та в однойменному американському кінофільмі 1930 року, де пісню Миколи Леонтовича виконував російський хор, а "Щедрика" в титрах записали як "російську народну пісню".

"Для широкої американської публіки Carol of the Bells – "американська класика". Для професійних виконавців – "українська різдвяна колядка", адже саме так подав у партитурі Carol of the Bells Пітер Вільговський, автор англомовного тексту до "Щедрика". Втім, протягом десятиліть у різних американських різдвяних альбомах, радіопрограмах й телевізійних шоу Carol of the Bells називали "російською колядкою", а композитора Миколу Леонтовича – "російським композитором", - розповіла Пересунько.

Фото: надане організаторами виставки

Авторка проєкту наголосила, що після окупації України більшовицькою Росією та вбивства композитора агентом російської ЧК, злочин російських спецслужб замовчували й не розголошували за кордоном. Лиш українська еміграція у США роками намагалась нагадати американцям про українську ідентичність Carol of the Bells й трагічну долю автора мелодії.