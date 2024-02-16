Росіяни пишуть доноси на чиновника, який відкрив памʼятник "русофобу" Жванецькому в Ростові-на-Дону
Росіяни обурились встановленням памʼятника сатирику Михайлу Жванецькому, оскільки він мав проукраїнські погляди та "заплямував себе русофобією", у держдумі за нього заступились
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
У Ростові-на-Дону місцеві мешканці закликають розбити кувалдою пам'ятник сатирику-"русофобу" Михайлу Жванецькому і пишуть доноси на губернатора Василя Голубєва, що його відкрив. Поліція міста цілодобово чергує біля пам'ятника російському сатирику українського походження.
Напередодні церемонію відкриття зірвала активістка, яка вигукувала "Пам'ятник русофобу", поки місцевий губернатор Василь Голубєв розрізав стрічку. У російських пабліках лунали заклики облити пам'ятник фарбою чи розбити кувалдою, а інші просять силовиків розпочати перевірку.
Пропагандист і письменник Захар Прилєпін заявив: "У Росії - війна. Тут річ навіть не в тому, що Жванецький поганий. Справа в якійсь тужливій недоречності появи таких пам'яток".
Фото: росЗМІ
Пропагандист та телеведучий Руслан Осташко наголосив, що Жванецький був відомий "проукраїнськими поглядами, а його мрія розрівняти те місце, де була Росія, і побудувати щось нове". Політик Сергій Марков назвав Жванецького геніальним сатириком, який "заплямував себе русофобією".
Натомість перший заступник голови комітету держдуми з оборони Олексій Журавльов закликав припинити критику відкриття пам'ятника Михайлу Жванецькому. Він заявив, що "гамір і гавкіт" навколо цієї події викликає лише сміх.
"У артиста в країні маса шанувальників, то нехай встановлюють на його пам'ять що завгодно. Адже творчість Жванецького - сатира, там без справедливої критики не обійтися. Якби він був політиком, і попит, природно, був би іншим, але ставитися з підозрою до сатирика - це вже перебір", - додав він.
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