Суд постановив розпочати процедуру банкрутства інтернет-книгарні Yakaboo, вони подадуть апеляцію

Про це вони оголосили у Facebook.

14 лютого суд постановив розпочати процедуру банкрутства ТОВ "Якабу Трейд". Судовий позов проти ТОВ "Якабу Трейд", яке є одним зі структурних підрозділів книжкової платформи Yakaboo, подав один із контрагентів, який прагне стягнути з компанії неправомірно нараховані платежі. Суперечка ведеться довкола розрахунків між двома суб’єктами господарювання на початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.

У ТОВ "Якабу Трейд" повідомили, що оскаржать у суді відкриття провадження щодо банкрутства.

"ТОВ "Якабу Трейд" намагалося вирішити питання досудовим шляхом, однак контрагент займає неконструктивну позицію. Тож у компанії немає іншого вибору, окрім як захищати свої права та інтереси в судовому порядку. Yakaboo переконана в обґрунтованості своєї юридичної позиції і виступає за максимальну прозорість і відкритість судового процесу", - наголосили вони.

В Yakaboo додали, що судова суперечка жодним чином не впливає на фінансовий стан та режим роботи книжкової платформи.

"Всі зобов’язання перед клієнтами та партнерами виконуються та будуть виконуватися безперебійно", - запевнили вони.

Українське видавництво BookChef отримало висновок від Служби безпеки України, в якому зазначено, що правоохоронці не виявили ознак звʼязків з Росією.

На початку 2024 року OSINT-агенція Molfar та онлайн-видання "Сенсор" оприлюднили розслідування, в якому виявили, що видавництво BookChef, імовірно, має звʼязки з Росією. Пізніше у видавництві оголосили, що залучили незалежних аудиторів до перевірки платежів, щоб спростувати фінансові зв'язки із російськими чи афілійованими до них компаніями.

Окрім цього, керівник видавництва BookChef Олександр Кірпічов оголосив у Facebook, що він стане новим власником замість поточного власника компанії Андрія Плєхова. Він зазначив, що Плєхов жодного разу не отримував дивідендів, бо завжди всі прибутки вони реінвестували в розвиток компанії. Кірпічов зауважив, що це рішення почав розглядати ще до початку повномасштабного вторгнення, тож воно не пов'язане зі скандалом.

Видавництво BookChef стверджувало, що компанія заборгувала й іншим видавництвам та постачальникам: у вересні-жовтні 2022 року "Якабу Трейд" зупинила оплату, а книговидавці припинили відвантаження продукції та звернулися в суд.