Головна Культура У Києві на ДВРЗ відкриється безкоштовна виставка сучасного українського дизайну Design Days

У Києві на ДВРЗ відкриється безкоштовна виставка сучасного українського дизайну Design Days

Дар'я Тарасова
15 серпня, 2025 п'ятниця
14:26
Культура ДВРЗ дизайн

У столиці відбудуться дні сучасного дизайну Design Days, під час яких представлять експозиції "Промисловий дизайн", "Функціональне мистецтво", "Матеріали" та експериментальний дизайн "ДВРЗ Lab"

Зміст

Про це Еспресо повідомили організатори.

20-24 серпня у Києві відбудеться третій сезон днів сучасного українського дизайну ДВРЗ Design Days. Це щорічна подія, яка знайомить тисячі українців з вітчизняним дизайном — через виставки та освітні заходи.

Протягом 5 днів можна буде відвідати безкоштовні виставки предметів інтер’єрного дизайну і мистецтва. Експозиції діятимуть на двох локаціях паралельно: у MLYN design hub на Подолі та галереї Panoptikum в мікрорайоні ДВРЗ.

У програмі ДВРЗ Design Days — масштабні експозиції в 4 секціях:  "Промисловий дизайн", "Функціональне мистецтво", "Матеріали" та секція експериментального дизайну "ДВРЗ Lab". Кожна з них покликана розкрити потенціал і високий рівень сучасного українського дизайну.

Вхід на всі експозиції та події ДВРЗ Design Days безкоштовний, за реєстрацією.

ДВРЗ дизайн

Секція "Промисловий дизайн" присвячена дизайнерським предметам, які запущені у серійне виробництво і стають частиною повсякденного життя тисячі людей. Це столи, стільці, шафи, комоди, світильники, дзеркала та інші інтер’єрні предмети, що поєднують комфорт, функціональність і естетику. Чимало з цих об’єктів створені за принципами екологічності, з використанням локальних матеріалів і технологій.

Курує секцію Єлизавета Дін  — предметна дизайнерка, яка розробляє і втілює дизайнерські меблеві рішення з 2014 року.

Виставка функціонального мистецтва — це предмети на межі дизайну та арту. Вони мають високу естетичну цінність і при цьому є практичними. У межах секції "Функціональне мистецтво" представлять меблі-скульптури, світлові інсталяції та інтер’єрні об’єкти.

Курує секцію Вікторія Альохіна — українська архітекторка та дизайнерка інтер’єрів із понад 28‑річним досвідом.

На ДВРЗ Design Days вперше представлять "ДВРЗ Lab" — секцію експериментального дизайну. В ній відвідувачі можуть простежити увесь шлях створення продукту: від найпершої ідеї дизайнера до готового предмета, який потрапляє в наш побут. Учасники секції працювали у "лабораторному" просторі Ostriv, відтворюючи весь процес створення виробу з нуля. У межах секції презентують дизайнерські предмети для щоденного практичного використання, які водночас експериментують з формою чи конструкцією.

Куратор — Максим Войтенко, український предметний, інтер'єрний дизайнер та архітектор, чиї роботи представлені на численних міжнародних виставках у Мілані, Парижі, Барселоні та інших містах.

Експозиція українських матеріалів досліджує, як локальні ресурси можуть стати основою сучасного сталого дизайну. Відвідувачі зможуть побачити різноманіття зразків з дерева, текстилю, скла, глини, композитів та вторинних матеріалів, що походять з України. Секція покликана продемонструвати відвідувачам, що українські матеріали можуть не лише конкурувати на світовому ринку, а й формувати власний впізнаваний дизайн-код. Кураторкою секції є архітекторка, дизайнерка і співорганізаторка ДВРЗ Design Days Анаіт Данієлян.

Також у програмі ДВРЗ Design Days заплановані освітні лекції, майстер-класи, інтерактивні зони, музична програма.

 

Теги:
Новини
Україна
мистецтво
новини Києва
