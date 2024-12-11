У Києві відбудеться презентація інклюзивної аудіовистави "Легенди Чарівнолісся"

Місце проведення: Центральна бібліотека для дітей м. Києва ім. Т.Г. Шевченка, проспект Берестейський, 25А.

Цей новаторський проєкт створений за підтримки Українського культурного фонду, у співпраці з ВГО "Українська спілка інвалідів (УСІ)" та за сприяння Національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.

Аудіовистава "Легенди Чарівнолісся" заснована на сучасній українській дитячій фентезі-книжці з однойменною назвою й поєднує захопливий сюжет із грою двадцяти чотирьох професійних українських акторів, які озвучують різних персонажів. Авторський саундтрек і звукові спецефекти створюють відчуття повного занурення в атмосферу й посилюють глибину та захопливість оповіді.

Семигодинна Аудіовистава "Легенди Чарівнолісся" − це фентезійно-драматичний і водночас веселий контент, що не лише захопить дітей своїм казковим змістом, а й сприятиме вихованню таких цінностей, як дружба, взаємодопомога та співчуття. Крім того, проєкт неодмінно допомагатиме українським дітлахам розвивати пам'ять, увагу, мислення, емоційний інтелект і заохочуватиме вивчати та зберігати рідну мову і культуру.

Участь у проєкті незрячої дівчинки Діани Патереги, судячи з її реакції та відгуків її друзів, посприяла тому, що багато незрячих і слабозорих дітей стали більш упевненими в собі й повірили в те, що вони можуть займатися творчістю у будь-якому жанрі. Подібні ініціативи відіграють важливу роль у боротьбі з упередженістю та бар'єрами, що пов'язані з інклюзією, формуючи шанобливе ставлення до кожної людини, незалежно від її фізичних або ментальних особливостей.

Проєкт аудіовистава "Легенди Чарівнолісся" має великий потенціал для емоційно-психологічного розвитку всіх українських дітлахів не тільки в умовах війни – проєкт залишиться актуальним для декількох наступних поколінь і у мирний час.

Аудіовиставу "Легенди Чарівнолісся" можна прослухати у вільному доступі на платформі національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.

Учасники презентації:

Віктор Андрієнко – режисер аудіовистави "Легенди Чарівнолісся", заслужений артист України, актор та режисер театру і кіно, сценарист, продюсер, письменник, член Спілки театральних і кінодіячів України

Михайло Войчук – голос аудіовистави (казкар), український актор театру, кіно та дубляжу, диктор, телерадіоведучий, заслужений артист України

Марк Терещенко – виконавець ролі хлопчика Марека, актор, артист балету

Діана Патерега – виконавиця ролі Лісунки Олесі, незряча акторка та музикантка

Марина Русак − директор з маркетингу національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV

Олександр Мельник – виконавець ролі Отамана розбійників, актор театру й кіно, заслужений артист України

Олександр Ярема – виконавець ролі древнього Альвіна, актор театру та кіно, телеведучий, заслужений артист України