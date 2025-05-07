У Києві відкриється виставка "Зерно", присвячена розвитку українського дизайну

Про це Еспресо повідомили організатори виставки.

10 травня у київському дизайн-просторі MLYN design hub відкриється експозиція "Зерно". Головна особливість виставки полягає у сформованих інтер’єрних композиціях. Відвідувачам покажуть інсталяції, що відтворюють різні частини домашнього інтер’єру — від обідньої до лаунж-зони.

Експозиція продемонструє, як предмети українського виробництва разом формують комфортні, функціональні та естетично довершені інтер'єри. Кураторкою експозиції стала архітекторка Ярослава Україна, яка розробляла концепції просторів для світових брендів.

Фото: надане організаторами



"Назва "Зерно" символізує початок, закладений у матеріалі, формі, ідеї. Ми говоримо про дизайн як про процес дозрівання: від задуму до реалізації. Це виставка про те, як український дизайн проростає, набирає сил і дає результат", — поділилась Ярослава.

В експозиції переважатимуть натуральні відтінки: пісочний, теракотовий, земляний, графітовий, що будуть передавати відвідувачам відчуття зв’язку із природою. Виставка відобразить багатство форм і текстур в українському дизайні, нагадуючи зерно в його різних станах: від гладкої, округлої насінини до розтрісканого паростка.

Фото: надане організаторами

Експозиція "Зерно" триватиме з 10 травня до 10 серпня й буде відкритою щодня з 10:00 до 19:00.

Паралельно з дизайн-експозицією "Зерно" в MLYN design hub з 4 травня по 4 червня діятиме художня виставка "Футнот" під кураторством художника Максима Мазура. Її автори, українські митці — Андрій Підлісний, Максим Мазур і Єва Найдлінгер — представлять серію з експериментальних скульптур та картин абстракціонізму.