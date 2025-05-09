У Києві заклали "Алею кохання" на честь полеглих у російсько-українській війні героїв
У Наводницькому парку, біля памʼятника засновникам Києва, заклали "Алею кохання". 30 квітучих сакур та інші декоративні дерева висадили на честь полеглих героїв
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Діана Польова.
У столиці біля памʼятника засновникам Києва заклали "Алею кохання". Проєкт "Алея кохання" створено спільнотою дружин і матерів полеглих героїв "ЖИВА", що обʼєднує понад 300 учасниць з 25 міст України.
"Алея кохання" у Наводницькому парку, Фото: Діана Польова
Андріана, дружина загиблого військового Ігоря Позановського, позивний Алі Баба, розповіла, що для неї це місце є знаковим.
Історія нашого кохання розпочалася саме тут - біля памʼятника засновникам Києва. На день нашого урочистого актового запису, в день весілля, ми тут фотографувалися, і найкращі світлини вийшли тут. Тому дуже раді сьогодні цієї можливості посадити дерево саме в цьому місці. Для мене, для моєї дитини й для нашої родини це буде знакове місце, куди ми будемо приходити", - поділилась Андріана.
"Алея кохання" у Наводницькому парку, Фото: Діана Польова
"Алея кохання" у Наводницькому парку, Фото: Діана Польова
Символом алеї стала сакура. У японській традиції - це не просто дерево. Її цвітіння — коротке і прекрасне — нагадує про цінність кожної миті.
"Прекрасні дерева - символ кожного українця, напевно, сьогодні. Це наша душа. Цей цвіт, який на цих деревах, він, можливо, трішечки опустив свою голову. Але він обовʼязково підніметься, як і кожен українець. Ми дуже вдячні за цю ідею, за цю можливість", - додала дружина героя.
"Алея кохання" у Наводницькому парку, Фото: Діана Польова
"Алея кохання" у Наводницькому парку, Фото: Діана Польова
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