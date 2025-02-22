У віці 82 років помер режисер Джордж Армітедж, відомий за фільмами "Хітмен" та "Маямі Блюз"
У віці 82 роки пішов з життя режисер Джордж Армітедж, знаний за такими стрічками як "Хітмен" та "Маямі Блюз"
Про це повідомляє Deadline.
Як повідомили в його колишньому агентстві Gersh, Армітедж помер минулої суботи. Про причину смерті не повідомлялось.
Довідково: Джордж Армітедж народився 13 грудня 1942 року в Хартфорді, штат Коннектикут, і в молодості з родиною переїхав до Беверлі-Хіллз.
Після закінчення навчання в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі за спеціальністю "політологія та економіка", він знайшов себе в кіноіндустрії, працюючи в поштовому відділі 20th Century Fox, поки чекав на отримання ліцензії на роботу з нерухомістю.
Після року роботи на студії він став асоційованим продюсером популярного мильного опери "Пейтон Плейс" на каналі ABC.
У 1971 році Армітедж дебютував на великому екрані з фільмом «Чергові медсестри», а його робота над фільмом "Хітмен" 1972 року стала знаковою завдяки соціальній темі експлуатації. За ним послідували інші роботи, такі як "Сила месників" (1976), "Хот Род" (1979) та "Великий стрибок" (2004).
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