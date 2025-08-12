Ведучий Джиммі Кіммел отримав громадянство Італії, оскільки президентство Трампа "гірше, ніж припускалося"

Про це пише Variety.

Американський комік Джиммі Кіммел, який вів церемонію "Оскар" і є ведучим нічного "Шоу Джиммі Кіммела" (Jimmy Kimmel Live), підтвердив у подкасті Сари Сільверман, що отримав громадянство Італії.

"Багато людей, яких я знаю, думають про те, де би отримати громадянство?" — сказала Сільверман.

"Я отримав італійське громадянство. Те, що відбувається [з Трампом], настільки погано, як ви й думали. Набагато гірше. Це просто неймовірно. Мені здається, що все, мабуть, навіть гірше, ніж йому хотілося б", - відповів Кіммел.

Ведучий регулярно критикує президента США Дональда Трампа під час своїх нічних монологів. Це стало причиною того, що Трамп заявив, що "Шоу Джиммі Кіммела" стане наступним нічним шоу, яке закриють після того, як CBS звільнив Стівена Колбера та закрив The Late Show.

Кіммел пояснив Сільверман під час інтерв'ю в подкасті, що не тримає зла на тих, хто голосував за Трампа, якщо вони вирішать змінити свою думку та приєднатися до опозиції.

"Двері мають залишатися відчиненими. Якщо ви хочете змінити свою думку, це так важко зробити. Якщо ви хочете визнати, що помилялися, це так важко і так рідко трапляється. Тож, будь ласка", - додав комік.