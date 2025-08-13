Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
"Жодного абʼюзу не було": дружина актора Темляка прокоментувала звинувачення в домашньому насильстві

Дар'я Тарасова
13 серпня, 2025 середа
17:27
Культура

Українська акторка Анастасія Нестеренко відреагувала на звинувачення в домашньому насильстві на адресу її чоловіка, актора й військовослужбовця Костянтина Темляка

Зміст

Про це вона написала в instagram.

"Чи жахливо аб'юзити в стосунках? Так. І жінки, і чоловіки потерпають від цього. У моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного чи емоційного аб'юзу не було. Чи жахливо дізнаватись неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє? Так", - зазначила Анастасія Нестеренко.

Акторка, яка отримала хвилю хейту через звинувачення на адресу її чоловіка, подякувала також тим, хто висловив їй підтримку.

"Дякую всім, хто поруч. Хто писав слова підтримки і не лишився осторонь. Для мене це стало милицями, коли опора зникла", - додала вона.

8 серпня Jerry Heil і YARMAK випустили кліп з Анастасією Нестеренко й Костянтином Темляком. Увечері того ж дня зʼявились звинувачення проти актора в домашньому насильстві. Тоді Jerry Heil і YARMAK видалили кліп на пісню "З якого ти поверху неба?" за участі Костянтина Темляка і його дружини Анастасії Нестеренко після звинувачень актора в домашньому насильстві. Вони створять новий кліп і запрошують українців надсилати свої відео для нього.

Українська кіноакадемія засудила насильницькі дії актора та військовослужбовця Костянтина Темляка та пропонує спільно виробити механізми реагування на подібні випадки.

У київському Театрі на Подолі, де працює Костянтин Темляк, засудили дії актора та військовослужбовця, звинуваченого у домашньому насильстві.

Звинувачення у домашньому насильстві на адресу Костянтина Темляка

Українська фотографка Анастасія Соловйова 8 серпня звинуватила в домашньому насильстві, зокрема фізичному та психологічному, актора та військовослужбовця Костянтина Темляка.

Вона пояснила, що не могла розповісти свою історію чотири роки через "сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насильства, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду".

"Костянтин Темляк — тиран, аб’юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю й наркотичних речовин "людина". "Чоловік", який неодноразово підіймав на мене руку (як виявилось згодом, не тільки на мене), звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися у своїй адекватності та реальності навколо і кожен день ламав мене як особистість", — заявила Анастасія.

За її словами, вона регулярно зазнавала фізичного насильства з боку Темляка. Він її бив, контролював, принижував, звинувачував у тому, чого вона не робила, зраджував, а коли Анастасія хотіла розірвати стосунки, шантажував її самогубством.

Згодом вона дізналася, що інші колишні дівчата Темляка мали схожий досвід у стосунках із ним.

Після цього Темляк записав відео, в якому попросив вибачення і додав, що в нього було ще декілька "таких стосунків": "Дуже ментально-нездорових стосунків. Я вибачався вже перед цими людьми — здається, ми знайшли порозуміння ще у минулому. Проте я хотів би ще раз щиро вибачитися за той досвід, який нам довелося пережити. В мене погано виходить брехати, тому я закінчу думкою, яка зараз живе в моєму серці. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому", - підкреслив актор.
 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
скандал
