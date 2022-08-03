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Культурний фронт: як розповісти світові про себе? Онлайн-проєкт "Власні назви"

3 серпня, 2022 середа
19:00
Культура

3 серпня о 19:00 відбудеться сьомий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостем якого стане Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту

Тема програми: Культурний фронт: як розповісти світові про себе?

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

  • Чи готові ми до безпрецедентного інтересу до України?
  • Український Інститут Культури, як інформаційний хаб: говорити зі свого голосу.
  • Російська культура: бойкотувати чи посунути? Як змінюється ситуація протягом війни?
  • Чи чутиме світ українські голоси, якщо відмовлятися виступати на найпрестижніших майданчиках поруч з росіянами?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах Espreso.tv та PEN Ukraine.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Володимир Шейко – генеральний директор Українського інституту, фахівець з менеджменту культури, маркетингу і комунікацій. Упродовж 11 років займав керівні посади в українському представництві Британської Ради. Організатор численних культурних проєктів і подій у Великої Британії та 15 країнах Європи: виставок, мистецьких резиденцій, кінофестивалів, професійних стажувань, концертів, літературних програм, тренінгів, театральних постановок.

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).

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