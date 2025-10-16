Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Куп'янськ У Куп'янську залишається близько 600 людей, прямого доїзду у місто немає, — менеджер з евакуації "Елеос-Україна"

У Куп'янську залишається близько 600 людей, прямого доїзду у місто немає, — менеджер з евакуації "Елеос-Україна"

Ярослава Наумова
16 жовтня, 2025 четвер
14:54
Куп'янськ Куп'янськ

Ситуація у Куп’янську на Харківщині: чи є зараз можливість заїздити у місто і евакуювати людей?

Зміст

Про це в ефірі aw розповів Андрій Ніколаєнко, менеджер з евакуації "Елеос-Україна".

"По-перше, хочу зазначити, що ситуація не стає ліпшою із кожним днем, вона загострюється, і дійсно прямого доїзду наразі не маємо. Тому ми тісно співпрацюємо з місцевою поліцією, органами ДСНС та безпосередньо з військовими.

Наразі залишається, за нашими даними, близько 600 людей. Взагалом у громаді офіційно вже оголошена примусова евакуація, і саме в Куп’янській громаді, в Куп’янському районі. Люди знаходяться вже в критичних обставинах, але, на жаль, все складніше з кожним днем здійснювати евакуаційні місії", — розповів Андрій Ніколаєнко.

"Наскільки нам відомо, на сьогодні в Куп’янську немає дітей. Діти лишаються ще в деяких селах у Куп’янському районі, і дійсно є родини, які переховують дітей з тих чи інших особистих обставина, але в Куп’янську наразі таких ситуацій ми не фіксуємо", — розповів менеджер з евакуації.

Він також додав, що ситуація на цій ділянці Харківщини "дійсно схожа з з напрямком Краматорської агломерації": "Ми знаємо, що траса Ізюм-Славянськ, скажімо так, не контролюється, але на неї іде велике полювання FPV-дронами. Те ж саме стосується і траси Чугуїв-Куп’янськ. Безпосередньо від селища Шевченкове до міста Куп’янськ безпекова ситуація не дозволяє здійснювати евакуацію на автомобілях безРЕБів.

Також, якщо евакуаційні місії здійснюються, то вони зазвичай, або рано вранці, скажімо так, як ми називаємо це, по-сірому, здійснюють, або вночі. Тому що були в нас випадки минулого тижня, коли саме евакуаційні екіпажі вже обстрілювалися безпосередньо на дорозі, і була атака FPV-дронами російськими".


 

Теги:
Війна з Росією
Харківщина
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
15 жовтня, 2025 середа
За Одесою слідкуватиме генерал СБУ: хто такий Сергій Лисак, який очолив новостворену міську військову адміністрацію
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
Автор Влад Дідусь
14 жовтня, 2025 вiвторок
ЧС-2026: результати матчів 14 жовтня
Радіатор опалення
Автор Зіновія Воронович
13 жовтня, 2025 понедiлок
У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії
