У Куп'янську залишається близько 600 людей, прямого доїзду у місто немає, — менеджер з евакуації "Елеос-Україна"

Про це в ефірі aw розповів Андрій Ніколаєнко, менеджер з евакуації "Елеос-Україна".

"По-перше, хочу зазначити, що ситуація не стає ліпшою із кожним днем, вона загострюється, і дійсно прямого доїзду наразі не маємо. Тому ми тісно співпрацюємо з місцевою поліцією, органами ДСНС та безпосередньо з військовими.

Наразі залишається, за нашими даними, близько 600 людей. Взагалом у громаді офіційно вже оголошена примусова евакуація, і саме в Куп’янській громаді, в Куп’янському районі. Люди знаходяться вже в критичних обставинах, але, на жаль, все складніше з кожним днем здійснювати евакуаційні місії", — розповів Андрій Ніколаєнко.

"Наскільки нам відомо, на сьогодні в Куп’янську немає дітей. Діти лишаються ще в деяких селах у Куп’янському районі, і дійсно є родини, які переховують дітей з тих чи інших особистих обставина, але в Куп’янську наразі таких ситуацій ми не фіксуємо", — розповів менеджер з евакуації.

Він також додав, що ситуація на цій ділянці Харківщини "дійсно схожа з з напрямком Краматорської агломерації": "Ми знаємо, що траса Ізюм-Славянськ, скажімо так, не контролюється, але на неї іде велике полювання FPV-дронами. Те ж саме стосується і траси Чугуїв-Куп’янськ. Безпосередньо від селища Шевченкове до міста Куп’янськ безпекова ситуація не дозволяє здійснювати евакуацію на автомобілях безРЕБів.

Також, якщо евакуаційні місії здійснюються, то вони зазвичай, або рано вранці, скажімо так, як ми називаємо це, по-сірому, здійснюють, або вночі. Тому що були в нас випадки минулого тижня, коли саме евакуаційні екіпажі вже обстрілювалися безпосередньо на дорозі, і була атака FPV-дронами російськими".



