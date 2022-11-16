Курт Волкер: Путін не готовий до переговорів

Про це сказав спеціальний представник уряду США з питань України у 2017-19 роках, постійний представник США при НАТО у 2008-09 роках Курт Волкер під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Дійсно, лунають певні голоси про те, що потрібно проводити переговори. Раніше, чи пізніше. Але, думаю, адміністрація чітко заявила про те, що такі розмови треба припинити. І тільки зазначила, що зараз не час для переговорів. Путін не готовий до переговорів", - наголосив він.

Волкер зазначив, що Україна чітко окреслила умови проведення подібних перемовин.

"Росія мусить залишити всю територію України. Це умова, яка чітко визначена для переговорів. Так само як і виплата репарацій, притягнення до відповідальності всіх, хто вчиняв воєнні злочини й так далі", - сказав він.

Курт Волкер також наголосив, що Путін повинен зрозуміти, що програє.

"Україна має звільняти свої території, Путін повинен зрозуміти, що він програє, а російський істеблішмент і російські люди також мусять зрозуміти, що вони переможені", - сказав він.