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Як смачно приготувати курячу печінку
Сьогодні ми поділимось рецептами, як приготувати курячу печінку на сковороді і в духовці, а також рецепт із цибулею, сметаною, морквою, підливою тощо
Тушкована куряча печінка в сметані зі смаженою цибулею
Інгредієнти для приготування печінки:
- куряча печінка - 400 г
- цибуля ріпчаста – три штуки
- олія (по потребі)
- сметана - 4 столові ложки
- перець, сіль та зелень (за смаком)
Покроковий рецепт приготування печінки:
- чистимо та миємо цибулю
- нарізаємо пів кільцями
- миємо печінку
- обсушуємо
- нарізаємо на шматочки
- нагріваємо сковороду
- наливаємо 4 столові ложки рослинної олії
- додаємо підготовлену цибулю
- смажимо 4 хвилини до золотистого кольору, помішуючи
- додати печінку
- просмажуємо на великому вогні 4 хвилини, помішуючи
- солимо, перчимо
- додаємо 4 ложки домашньої сметани
- протушковуємо печінку в сметані 5 хвилин на середньому вогні
- при подачі прикрашаємо зеленню.
Куряча печінка, запечена в духовці
Інгредієнти:
- куряча печінка — 500 г
- цибуля — дві штуки
- сіль, чорний мелений перець (за смаком)
- цукор — 2 чайні ложки
- рослинна олія — 1 столова ложка
- вершкове масло — 2 столові ложки
Покрокове приготування печінки в духовці:
- промиваємо курячу печінку
- нарізаємо на шматочки
- викладаємо шматочки печінки в формочку з фольгою, змащеною рослинним маслом
- відправляємо курячу печінку в духовку на 15 хвилин при температурі 200 градусів
- очищаємо цибулю
- нарізаємо шматочками
- відправляємо в сковороду з вершковим маслом
- солимо за смаком
- смажимо до м'якості
- додаємо цукор
- залишаємо карамелізуватися до готовності
- готову печінку солимо, перчимо
- перемішуємо
- з'єднуємо печінку з цибулею
- подаємо страву до столу.
Смачного!
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