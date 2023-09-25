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Курячі нагетси. Рецепт приготування в домашніх умовах
Нагетси – це акуратні шматочки соковитого курячого філе у паніровці, їх обсмажують в духовці або на сковороді до хрусткої золотистої скоринки
Нагетси в духовці
Інгредієнти:
- куряча грудка — чотири штуки
- сіль і спеції (за смаком)
Для паніровки:
- курячі яйця — чотири штуки
- вівсяні пластівці – 12 столових ложок (або паніровочні сухаріі)
- прованські трави (за смаком)
- кунжут — дві столові ложки
- твердий сир — чотири столові ложки
Покроковий рецепт приготування курячих нагетсів:
- миємо куряче філе
- ріжемо на брусочки
- замочуємо м'ясо на кілька годин у холодній воді з однією чайною ложкою солі
- обсушуємо курятину
- розбиваємо яйця в глибоку посудину
- збиваємо вінчиком
- натираємо сир
- додаємо його до яєчної маси
- всипаємо сіль і спеції (за смаком)
- перемішуємо
- панірувальні сухарі змішуємо з ароматними травами та кунжутом
- вмочуємо кожен шматок в яєчно-сирну суміш
- обвалюємо в панірувальних сухарях
- застеляємо деко фольгою
- викладаємо нагетси
- випікаємо в духовці 15 хвилин при температурі 200 °С
- подаємо із улюбленим соусом.
Фото: Getty Images
Нагетси в сковороді
Інгредієнти:
- куряче філе — 500 г
- базилік або петрушка — одна столова ложка
- борошно — чотири столові ложки
- три яйця
- панірувальні сухарі — одна склянка
- сіль, чорний перець мелений (за смаком)
- рослинне масло — 150 мл
Покрокове приготування курячих нагетсів:
- подрібнюємо в блендері курятину на фарш
- нарізаємо зелень
- додаємо до фаршу
- перчимо, солимо
- вимішуємо
- ліпимо майбутні нагетси
- спочатку обвалюємо у борошні
- потім у яйцях
- наостанок в паніровці
- максимально розігріваємо пательню з олією
- смажимо нагетси по кілька штук по чотири хвилини із кожного боку
- подаємо гарячими із різними соусами.
Смачного!
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