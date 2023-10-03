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Квашені огірки на зиму. Простий рецепт
Солоні огірки – це незамінний смаколик на столі, особливо, коли настає холодна зимова пора
Солимо огірки на зиму
Інгредієнти:
- огірки – 1,3 кг
- два листки хрону
- два листки смородини
- два листки вишні
- два листки дуба
- дві укропні парасольки
- два зубки часнику
- гострий перець – третина стручка
- сіль – 60 г
Покроковий рецепт приготування:
- промиваємо овочі та всю зелень
- очищаємо часник
- замочуємо огірки в холодній воді на пів години
- нарізаємо часник пластинками, а перець колечками
- на дно підготовленої банки викладаємо листя хрону, смородини, вишні та укропні парасольки
- укладаємо вертикально огірки, чергуючи їх з перцем і часником
- наповнюємо банки доверху
- заливаємо заготовки водою (приблизно на половину)
- розводимо сіль в 100 мл води
- вливаємо в банки з огірками
- доливаємо звичайну чисту воду до горлечка тари
- закриваємо капроновими кришками.
Смачного!
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