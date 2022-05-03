"Квиток в один кінець": десантники 79-ї бригади знищили ще один підрозділ російських окупантів

Про це повідомляє 79 окрема десантно-штурмова бригада.

Серед особистих речей знищених окупантів знайдений електронний проїзний документ на рейс Уфа – Чебаркуль.

"І це був квиток в один кінець", – зазначають у 79-й бригаді.















