"Квиток в один кінець": десантники 79-ї бригади знищили ще один підрозділ російських окупантів
Військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили черговий підрозділ російських окупантів
Про це повідомляє 79 окрема десантно-штурмова бригада.
Серед особистих речей знищених окупантів знайдений електронний проїзний документ на рейс Уфа – Чебаркуль.
"І це був квиток в один кінець", – зазначають у 79-й бригаді.
- Бригада імені Костянтина Острозького показала, як знищувала російський БТР.
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