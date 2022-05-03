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"Квиток в один кінець": десантники 79-ї бригади знищили ще один підрозділ російських окупантів

3 травня, 2022 вiвторок
12:18
Новини речі знищених окупантів

Військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили черговий підрозділ російських окупантів

Про це повідомляє 79 окрема десантно-штурмова бригада.

Серед особистих речей знищених окупантів знайдений електронний проїзний документ на рейс Уфа – Чебаркуль.

"І це був квиток в один кінець", – зазначають у 79-й бригаді.







 

  • Бригада імені Костянтина Острозького показала, як знищувала російський БТР.
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