Kyivstar повідомив про аварію в мережі
Одна з найбільших телекомунікаційних компаній України повідомила про проблеми в мережі
Про це в компанії написали у Twitter.
"Друзі, знаємо про аварію. Вже все лагодимо. Почекайте трішки і все буде добре", - повідомили у Kyivstar.
- Нагадаємо, ДСНС спільно із мобільними операторами Київстар, Vodafone та lifecell тестує нову систему екстреного оповіщення населення
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