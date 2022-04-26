Kyivstar повідомив про аварію в мережі

Про це в компанії написали у Twitter.

"Друзі, знаємо про аварію. Вже все лагодимо. Почекайте трішки і все буде добре", - повідомили у Kyivstar.

Нагадаємо, ДСНС спільно із мобільними операторами Київстар, Vodafone та lifecell тестує нову систему екстреного оповіщення населення

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